La Organización Meteorológica Mundial prevé un fenómeno de La Niña débil hasta febrero de 2026
Los expertos destacan que El Niño, el fenómeno opuesto de La Niña, no se ha observado desde 2024, el año más caluroso de los registros
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó este jueves que existe un 55% de probabilidad de que el fenómeno de La Niña, habitualmente asociado a un enfriamiento de las temperaturas, impacte el clima durante el periodo de diciembre del 2025 y febrero de 2026, aunque de forma debilitada.
En su última actualización del boletín El Niño/La Niña Hoy, la agencia de la ONU matiza que, pese a que La Niña suele ir asociada a una bajada temporal de las temperaturas medias globales, algunas regiones podrían experimentar un tiempo más caluroso de lo normal durante este trimestre.
La OMM señala que a medida que avance 2026, el planeta tenderá hacia condiciones neutrales, sin influencia marcada de La Niña ni del fenómeno opuesto de El Niño, asociado a aumentos de temperatura. La probabilidad de estas condiciones neutrales aumentará del 65 % entre enero y marzo hasta el 75 % entre febrero y abril de 2026.
La Niña se produce por un enfriamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico central y oriental, acompañado de cambios en la circulación atmosférica tropical, que afectan los vientos, la presión y los patrones de lluvia. Las predicciones de lluvias para el trimestre mencionado reflejan condiciones típicas de una La Niña débil.
"Las previsiones estacionales para El Niño y La Niña son herramientas esenciales de planificación para sectores sensibles al clima como la agricultura, la energía, la salud y el transporte", destacó la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.
El fenómeno opuesto, El Niño, no se ha observado desde 2024, el año más cálido registrado hasta la fecha.
