La Organización Meteorológica Mundial prevé un fenómeno de La Niña débil hasta febrero de 2026

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó este jueves que existe un 55% de probabilidad de que el fenómeno de La Niña, habitualmente asociado a un enfriamiento de las temperaturas, impacte el clima durante el periodo de diciembre del 2025 y febrero de 2026, aunque de forma debilitada.

En su última actualización del boletín El Niño/La Niña Hoy, la agencia de la ONU matiza que, pese a que La Niña suele ir asociada a una bajada temporal de las temperaturas medias globales, algunas regiones podrían experimentar un tiempo más caluroso de lo normal durante este trimestre.

La OMM señala que a medida que avance 2026, el planeta tenderá hacia condiciones neutrales, sin influencia marcada de La Niña ni del fenómeno opuesto de El Niño, asociado a aumentos de temperatura. La probabilidad de estas condiciones neutrales aumentará del 65 % entre enero y marzo hasta el 75 % entre febrero y abril de 2026.

La Niña se produce por un enfriamiento de las aguas superficiales del Océano Pacífico central y oriental, acompañado de cambios en la circulación atmosférica tropical, que afectan los vientos, la presión y los patrones de lluvia. Las predicciones de lluvias para el trimestre mencionado reflejan condiciones típicas de una La Niña débil.

"Las previsiones estacionales para El Niño y La Niña son herramientas esenciales de planificación para sectores sensibles al clima como la agricultura, la energía, la salud y el transporte", destacó la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

El fenómeno opuesto, El Niño, no se ha observado desde 2024, el año más cálido registrado hasta la fecha.