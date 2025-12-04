Castilla y León no se libra de fuertes nevadas en estas zonas

Parece que las temperaturas se van a suavizar en Castilla y León, sobre todo las mínimas, pero hay algunas zonas que no se van a librar de las nevadas, tan protagonistas en las últimas jornadas. Así lo anuncia la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), quien informa que este jueves 4 de diciembre la cota de nieve Comunidad se va a situar entre los 1.500 y los 1.300 metros.

Además, se prevén cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas, más frecuentes en zonas de montaña, pudiendo ser localmente persistentes en el extremo norte. Tampoco se descartan heladas débiles en zonas altas de montaña.

Por otra parte, se espera viento del suroeste y oeste, con rachas fuertes en cotas altas, sin descartar que puedan ser localmente muy fuertes en zonas expuestas del Sistema Central y Sanabria.

En cuanto a las temperaturas, la AEMET anuncia mínimas en moderado o notable ascenso, y máximas sin cambios en el noroeste y en ligero ascenso en el resto. En lo que se refiere a las ciudades, las mínimas se situarán entre los dos grados de Ávila y Soria; los tres de Burgos y Segovia; los cuatro de León, Palencia y Salamanca; los cinco de Valladolid; y los seis grados de Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, oscilarán entre los siete grados de Ávila y Segovia; los ocho de Burgos, León y Soria; los nueve de Palencia; los 10 de Valladolid y Zamora; y los 11 grados de Salamanca.