La AEMET predice un domingo pasado por agua para media España gracias al paso de un frente atlántico activo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia un domingo marcadamente inestable para gran parte de la geografía española, con la llegada de un frente atlántico que dejará cielos muy nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península. La predicción prevé un día significativamente lluvioso, especialmente en la mitad noroeste, donde las precipitaciones serán generalizadas y en algunos puntos persistentes.

Las comunidades más afectadas por las lluvias serán Galicia y Asturias, donde se esperan precipitaciones abundantes acompañadas de tormentas ocasionales.

En los litorales atlánticos gallegos, los chubascos podrían ser particularmente intensos y persistentes, llegando a ser localmente fuertes. Además, se prevén bancos de niebla matinales en el tercio este peninsular y brumas en el noroeste.

Cambio térmico generalizado

Las temperaturas experimentarán un cambio notable este domingo, con un descenso generalizado de las máximas en la mayor parte de la mitad noroeste peninsular. Este descenso será especialmente significativo en zonas de Galicia, donde el termómetro marcará valores sensiblemente más bajos que los registrados en días anteriores. Por el contrario, se esperan aumentos locales en el Ampurdán y ligeras subidas en regiones del este y sureste peninsular.

El régimen de vientos completará el escenario de tiempo adverso, soplando levante moderado en el mar de Alborán e intervalos de fuerte intensidad en el Estrecho. En el norte de Galicia, Cordillera Cantábrica y alto Ebro se esperan rachas muy fuertes de viento, que tenderán a rolarse a componente oeste tras el paso del frente en Galicia y Cantábrico.

En el resto del territorio, el tiempo presentará características diversas. En el tercio sur y este peninsular, así como en Baleares, predominarán los intervalos de nubes medias y altas. En el extremo este de Cataluña serán probables los chubascos, mientras que en las islas Canarias de mayor relieve se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles que tenderán a abrirse claros a lo largo del día.

Esta situación meteorológica marca el inicio de un cambio estacional que podría extenderse durante los próximos días, según indican los modelos de predicción. La AEMET recomienda mantenerse informado sobre la evolución meteorológica, especialmente para aquellas actividades planeadas al aire libre en las regiones más afectadas por las precipitaciones y el viento.