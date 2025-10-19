Acceso

Domingo pasado por agua en Castilla y León: Aquí es donde va a llover más

No obstante, continuarán un día más las temperaturas primaverales

Javier Blanco
Tras una semana con buenas temperaturas, sigue la tónica este domingo aunque con un elemento diferenciador. Y es que las lluvias planean caer a lo largo de toda la jornada en casi toda la totalidad de la comunidad.

Un paso de frentes que llegará desde Galicia y que dejará "intervalos de nubosidad media y alta, aumentando por la mañana a cielo nuboso o cubierto desde el noroeste hacia el resto, con chubascos débiles o localmente moderados, que llegarán al sureste por la tarde"

Según la Aemet se esperan a lo largo de toda la jornada temperaturas mínimas en ligero o moderado ascenso, que podrá ser notable en la meseta, y máximas en ligero o moderado descenso, menos acusado en el sureste.

Viento del sur y suroeste, flojo aumentando a moderado, y localmente rachas fuertes o muy fuertes en montañas del norte.

Las provincias de León, Zamora, Valladolid y Palencia y el norte de Burgos serán las zonas más afectadas por las lluvias, aunque también se esperan fuertes chubascos al sur de Castilla y León, en especial en la zona baja de Ávila y de Salamanca

Las temperaturas mínimas y máximas por capitales serán las siguientes:

  • Ávila;11/22
  • Burgos:12/23
  • León:11/19
  • Palencia:14/25
  • Salamanca:16/24
  • Segovia:13/22
  • Soria:8/23
  • Valladolid:13/24
  • Zamora:16/25

