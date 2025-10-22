Tiempo
AEMET alerta de fuertes tormentas y rachas de viento en estas zonas de Castilla y León
Las temperaturas sufren ligeros descensos
El otoño de verdad ya está aquí. Los amantes de la micología están de enhorabuena por la aparición de las lluvias que les permitirán hacer lo que más les gusta, salir a los montes en busca del preciado tesoro de las setas. Y es las fuertes tormentas y las rachas de viento serán las principales protagonistas en el extremo noroccidental de Castilla y León este miércoles 22 de octubre, según alerta la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
También se esperan cielos nubosos, con precipitaciones débiles dispersas y probabilidad de chubascos en zonas de montaña del norte, que podrán ser persistentes en varias zonas de la Comunidad. Tampoco se descartan brumas y bancos de niebla matinales en cotas altas.
AEMET también avisa de que Castilla y León predominará el viento del oeste y suroeste, flojo a moderado, con rachas fuertes o muy fuertes, principalmente en el noroeste al final del día. En cuanto a las temperaturas se van a producir ligeros descensos durante toda la jornada.
Las temperaturas mínimas en las ciudades de la Comunidad oscilarán entre los 11 grados de Ávila; los 12 de Burgos y Soria; los 13 de León, Palencia, Salamanca y Segovia; los 14 de Valladolid; y los 15 grados de Zamora.
Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León se situarán entre los 20 grados de Segovia; los 21 de Ávila, Burgos, León y Soria; los 22 de Palencia y Valladolid; y los 23 grados de Salamanca y Zamora.
✕
Accede a tu cuenta para comentar