Rueda se compromete a duplicar el parque público de vivienda de Galicia durante la próxima legislatura

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alfonso Rueda, ha presentado hoy en Lugo el programa electoral con el que aspira a obtener su primera mayoría absoluta a través de un total de 870 medidas basadas en “las prioridades de los gallegos” y pensadas para que la Comunidad “siga siendo una referencia de serenidad, apertura, sentidiño, fiabilidad, confianza, trabajo y unión”. “El programa de la Galicia que funciona”, ha subrayado.

En este marco, Rueda ha puesto en valor algunas de las principales medidas que impulsará si los gallegos le dan la confianza el próximo 18 de febrero, comprometiéndose a duplicar, durante la próxima legislatura, el parque público de vivienda de la Comunidad, pasando de las 3.800 viviendas públicas actuales a 8.000 en 2028.

En esta misma línea, el presidente del PPdeG ha subrayado que para ese mismo año habrá también a disposición de los gallegos, en régimen de alquiler y a precios accesibles, un total de 20.000 viviendas protegidas.

“Yo me presento a las elecciones consciente de lo hecho a lo largo de estos años y de lo mucho que queda por hacer, para mejorar, para seguir orientando nuestras políticas a lo que demanda la gente que es destinataria, y para seguir sirviendo a Galicia con lealtad. Para eso es el programa que presentamos”, ha subrayado.

Balance de lo hecho

Rueda ha indicado que el programa electoral, recogido en un documento de 177 páginas, recoge la Galicia que quiere y que es el resultado de analizar lo que se hizo en estos años y lo que se quiere hacer a partir del 18 de febrero.

“Nosotros no tenemos una hoja de ruta en blanco. Lo que tenemos es un balance de gestión de 15 años con aciertos y errores, pero con la confianza de que cada vez que los gallegos examinaron lo hecho y lo que nos comprometimos a hacer, nos otorgaron su confianza”, ha afirmado.

Ese balance es en el que Rueda quiere apoyarse “para que la gente crea que lo que queremos va a ser una realidad, al igual que lo fue todo aquello de lo que ahora mismo podemos presumir”.

Así, el líder de los populares ha puesto como ejemplo el incremento de las exportaciones de Galicia, las bajadas de impuestos, el aumento de la inversión en la sanidad pública, la implantación de la gratuidad de las escuelas infantiles, la reducción de la tasa de abandono escolar, el liderazgo en la lucha contra el cambio climático o la creación de 30.000 nuevos puestos de trabajo en estos años.

No llamar a las puetas de Moncloa

Rueda ha remarcado remarcó que su programa es “realizable” y que en él “no hay nada que no se pueda sufragar con el dinero que hay en el Presupuesto de este año o de los años próximos”. De hecho, considera que precisamente esa capacidad de ser realizable es lo que hace “ambicioso” a este conjunto de propuestas.

“Si los gallegos me dan su confianza, yo no voy a tener que llamar a la puerta de la Moncloa para preguntar qué puedo hacer o que no, ni voy a tener que hacer renuncias y oscuras negociaciones o depender de los independentistas vascos y catalanes. Porque yo solo estoy dispuesto a pactar con la gente a la que le pido la confianza a través de este programa”, ha añadido.

En este contexto, Rueda se ha referido también a la visita de Pedro Sánchez hace unos días a Ferrol en la que prometió una fragata que “hace unos meses el propio Gobierno central decía que no iba a hacer y sin que la propia Marina Española tuviera constancia de este anunció”. Una actitud a la que, ha añadido, los gallegos ya están tristemente acostumbrados.

Una situación de incumplimiento general que ha hecho extensiva a otras cuestiones de gran importancia para Galicia como las referidas a la situación de empresas como Altri o Alcoa, o la situación de infraestructuras como la A-6.

“No podemos tolerar que se le dé a los de siempre lo que se nos niega a todos los demás. Yo no quiero que se le niegue nada a nadie, pero no voy a permitir que a nosotros se nos niegue aquello a lo que tenemos derecho”, ha concluido Rueda afeando al nacionalismo gallego su “complicidad necesaria” al respecto de estos agravios y su incapacidad para “no conseguir nada” de Pedro Sánchez “a costa de tomarle el pelo a los gallegos”.