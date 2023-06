El PP apuesta por un "verano azul" para ayudar a Sánchez a hacer las maletas ante el 23-J

Sol, arena y.... elecciones. En una pista de volley, con sombrillas de color azul PP, el portavoz de campaña Borja Sémper ha presentado su campaña "Verano azul" donde ha retomado, incluso, la sintonía de la serie que protagonizó Chanquete para pedir que Pedro Sánchez sea "uno de esos problemas" de los que los españoles se "libren" en verano.

Para ello, para ayudar al presidente del Gobierno a hacer las maletas y sacarle de forma definitiva de La Moncloa, Sémper, pisando la arena, con los pies descalzos en una campaña "rompedora" que evoca a las que hacía en la playa de la Concha donde llegó entonces a enfundarse el neopreno y a mojarse, desde las instalaciones del Centro Deportivo Puerta del Hierro en Madrid, ha reivindicado volver en "septiembre con un problema menos". "Vamos a pedir a España que silbando y con alegría conviertan este verano en un verano azul" al tiempo que ensalzó la idea de recuperar la ilusión, la alegría y la esperanza en la buena política frente "al radicalismo de unos y la extemporaneidad de otros". Y también ante quienes quieren "convertir esta campaña en un foco permanente de crispación, odio, y enfrentamiento gratuito".

El Partido Popular denuncia que "Pedro Sánchez ha querido que estas elecciones nos pillen despistados", "de vacaciones" pero que es "compatible tener un verano y también votar". Por ello, insta a "que nadie renuncie a tener un verano azul", ha recalcado Sémper llamando a los españoles a las urnas, ya sea en locales electorales o mediante el voto por correo.

"Verano azul" no es el lema de campaña de Alberto Núñez Feijóo, pues "tiempo habrá" de presentarlo, sino que se trata de ponerle "música y un mensaje al servicio de una campaña ilusionante" porque "se puede hablar de las cosas serias e importantes de una manera amable". "Quien quiera cambio en estas elecciones, que no lo subcontrate, y quien quiera moderación que no lo dude", ha recalcado tras aludir a los buenos sondeos del PP, que aspira a gobernar en solitario.