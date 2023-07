Carlos Cuesta: «Sánchez es líder más débil del PSOE y el que peores resultados ha tenido»

Resume dos décadas de socialismo, se adentra en los entresijos del «sanchismo» y revela la cara oculta del presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, en «El gran impostor» (La esfera de los libros).

¿Por qué es importante revelar quién es Sánchez en realidad?

Porque viene un 23J, porque como no nos libremos de esta persona a tiempo su labor destructiva de España, de respeto a la Constitución, de defensa a la monarquía parlamentaria, si en cuatro años ha hecho lo que ha hecho, en cuatro años más puede acabar siendo desastroso. Y el problema es que está muy lanzado. Sus mentiras son la dosis de azúcar con la que va incorporando, como diría Mary Poppins, la parte más dolorosa de esa píldora que es esa destrucción de la mano de partidos separatistas y proetarras.

Sánchez dice que no miente, que rectifica. ¿Qué diferencia hay?

La misma que si yo te digo que en vez de ser un periodista soy un pívot de la NBA. La diferencia entre mentir y cambiar de opinión en política es la de ser un mentiroso doble. ¿Él no sabía que Bildu era un partido que viene de la herencia de Batasuna-ETA? Cuando pacta sabedor de que lleva ese partido 44 asesinos en las últimas elecciones ¿pensaba en sus cambios de opinión? Si contamos desde 2015 suma 89 etarras en listas desde entonces.

Dice que oculta aquello que no le gusta. ¿Tiene complejos?

Yo no creo que sea complejo, creo que tiene un objetivo: mantenerse en el poder y para él las cámaras, los focos, el protagonismo, todo un ejercicio de narcisismo es importantísimo. No creo que tenga complejo de haber sido un pijo al que le han ido muy bien las cosas. Yo vengo de una estructura familiar pobre de verdad, de las que él alardea y no tiene; y yo no la exhibo y la tuve. Gracias a ese ascensor social mi padre salió de esa situación y gracias a un sistema de becas acabó siendo ingeniero del Estado. Algunos estamos orgullosísimos de que todos podamos tener lo que él ha tenido. Él miente respecto a su ascendencia: estudió en un colegio privado, y tenía una titulación de un centro privado adscrito a la Complutense, pero él no pisó ese campus. Incluso no se llama Pedro Sánchez Castejón, se llama Sánchez Pérez Castejón, se ha quitado hasta el Pérez.

¿Ese postureo le da votos?

Yo creo que ahí él tiene un problema porque no creo que a efectos de la población ese narcisismo le dé apoyo social. Creo que la política sigue premiando gente directa, sincera y con contacto con la población. Los marcianos, por decirlo de alguna manera, no creo que tengan muchos votos

"Es un presidente agarrado por el sillón, por el Falcon, por el jamón ibérico, por los focos"

Ha hablado con compañeros de Sánchez. ¿Fue difícil?

Algunos, dentro del PSOE, más allá de la crítica le tienen muchísimas ganas; despierta más rabia que el miedo que les puede producir. Y de los compañeros que estudiaron con él todos coinciden en la descripción: una persona sin sentimiento político declarado, al que nunca le escucharon planteamientos ideológicos, que dentro del club de baloncesto no era de los buenos, cosa que entiendo. Pero, nadie lo identificaba como alguien que fuese acabar defendiendo banderas tan radicales como el derecho a decidir, pisotear la libertad de prensa marcando periodistas...

¿Por qué le apadrina Blanco?

En política las uniones son peculiares. Formaba parte de un grupo donde estaba Pepe Blanco, Sánchez y Oscar López y empiezan a tener mucho contacto con él y este les empieza a utilizar. El que tenía más capacidad de subir porque se llevaba muy bien con Trinidad Jiménez era Pedro Sánchez. Y sobre todo, Sánchez se prestó en el PSM a un ataque muy curioso: Zapatero no aceptaba el liderazgo de Carmona y necesitaba alguien que le bombardeara y él lo hizo.

Dice que la economía va «como una moto» ¿Es real o una realidad paralela?

Vive en la misma realidad que la de su tesis doctoral, que es una realidad irreal. Lo que está diciendo es falso y la situación económica es más preocupante que en 2008. Desde que este señor lleva gobernando España ha tenido que asumir más de 300.000 millones de deuda pública adicional, más el esfuerzo fiscal, entre otras cosas.

Sus pactos, sus acciones, sus socios... ¿Está agarrado a todo eso por los sillones o tiene miedo a que se sepa algo que oculta?

Creo que él está agarrado por el sillón, por el Falcon, por el jamón ibérico, por los focos, por su absoluto narcisismo, por su vanidad sin límites. También está agarrado por un pasado si el PSOE quiere romper sus ataduras con ETA, porque las negociaciones fueron con ellos, no con Bildu. Ese partido tan feminista recuperó a Eguiguren, el maltratador de su mujer con paraguas porque se lo pidió ETA. Entre ellos se llamaban «hombres de paz». Y, si quiere romper esa alianza con ETA tiene que contar qué se pactó. La sensación es que no hubo un Faisán, hubo muchos, que no hubo un pacto con la Fiscalía, hubo muchos... Si PSOE decide traicionar a todos esos, ETA sacará esas actas.

"Algunos en el PSOE le tiene muchas ganas. Despierta más rabia que el miedo que les puede dar"

¿Marruecos estaría entre esos acuerdos que hay que ocultar?

Argelia nos daba gas barato y Marruecos nos pasaba información de primera sobre terrorismo. Hemos roto con Argelia y podríamos haber tenido el doble de suministro a precio barato. Y con Marruecos hemos tenido saltos de valla, no se comprometen a que Ceuta y Melilla son españoles... El pago ha sido gravísimo y todo ocurre después de los «maravillosos empleos» de Begoña Gómez, su mujer. Cierra los contratos con el África Center del IE donde, a lo mejor, una persona no universitaria no llega a nada. Los ejecutivos potentes de allí lo son por permiso del Rey alauí. Nunca hemos llegado a saber cuál es el contenido real de sus alianzas, sabemos que existe porque África Center lo dijo. Justo durante ese periodo es cuando le jaquean el móvil a Sánchez y regala el Sáhara.

¿Por qué no sabemos nada de las maletas de Delcy?

Porque debían contener algo importante. Si hubiera sido ropa o panfletos de las maravillas turísticas de Venezuela se habría sabido. Pero cuando eludes el control de Barajas, mandas a Coldo Izaguirre para que lo supervise -una especie de asistente personal de máxima confianza- para que esas maletas crucen, es que llevan algo importante. Ese vuelo hizo escala en Madrid, que no estaba prevista. Ábalos (entonces ministro de Fomento) intentó mantener la reunión en la pista y la que se empeña en que quede constancia de que ha cruzado territorio español es ella, como prueba de fuerza. También sé que el posterior viaje de ese vuelo fue a Turquía y hay denuncias posteriores de cómo se está sacando oro de Venezuela y cómo se está llevando a fundiciones de oro a Turquía. Eso es lo que sabemos, a partir de ahí se sabe que cruzó un carro entero con todas las maletas dentro y no sabemos nada cuando en un país que si cruzas con más de 10.000 euros. De hecho, el único sancionado por el "Delcygate" soy yo, porque se me ocurrió hacer la simulación, y entrar, grabar las instancias en las que estuvo Delcy demostrando que era España. No me aceptaron ni el recurso. Me dijeron que yo no estaba protegido; Delcy, sí.

¿Sánchez siempre tiene un AS?

Él ha mostrado una impronta de despotismo importante y le acaba funcionando. Pero ha sido el líder del PSOE que menos poder ha tenido, el más débil, con peores resultados electorales. Ha tenido que demostrar su fuerza a base de linchamientos públicos como el de Ábalos, Redondo, Lastra, Calvo... Son gente con los que él juega. Me dijo Eligio Hernández que el día que el PSOE se dé cuenta de que lo que es bueno para el PSOE es bueno para España, habremos avanzado mucho.