Pedro Sánchez en 'El Hormiguero': "Yo no miento, rectifico"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, volvió a sentarse junto a Pablo Motos en 'El Hormiguero' para ser entrevistado por el presentador. El político visitaba el programa de Antena 3 desde hacía siete años, y su presencia en esta ocasión, a pocas semanas de unas elecciones generales, despertó un gran interés entre los espectadores.

Pablo Motos no hizo prisioneros en una entrevista 'a cara de perro' donde la tensión fue palpable. El presentador estuvo valiente arrojándole, como un búmeran, sus mentiras a la cara, y repreguntando hasta la saciedad para que no escurriese el bulto en los asuntos más delicados.

Votar a 40 grados

"Sabes que hoy cumples 1879 programas, que es el año en el que se fundó en Casa Labra el PSOE", soltó Sánchez nada más empezar. "Trato de hacer deporte porque para la política, con el estrés y la tensión que tenemos es fundamental", dijo al ser preguntado por su estado de forma por Pablo Motos.

"Tenía muchas ganas de esta entrevista", expresó no sin ironía. Sobre la fecha de las elecciones también se pronunció: "Lo hice por asumir mis resultados electorales: retrocedimos mucho por un avance de la derecha y una división de la izquierda; el 28 de mayo yo vi claro que España necesitaba unas elecciones". "Si me las hubiera llevado a septiembre, no tendría sentido el adelanto el electoral, porque el límite para convocar era el 10 de diciembre".

La división socialista "es politiquería: el PSOE está unido en torno a la acción del gobierno. En estos 5 años hemos hecho muchas cosas, y en las elecciones tenemos hablar de lo que se ha hecho y de las propuestas de futuro", expresó el jefe del ejecutivo.

Lecciones de periodismo

"No voy a señalar a ningún medio de comunicación ni a ningún periodista", dijo en relación a las graves acusaciones que ha lanzando contra ciertos medios, tirando la piedra y escondiendo la mano. Denunció una desproporción mediática: "El 90% de los medios tienen una orientación conservadora, que no representa al 5'% de la sociedad". "Una cosa es la opinión y otra la opinión publicada", vino a resumir.

"Sucede que se ha hinchado una burbuja que la han llamado 'sanchismo' para tapar nuestrad medidas, y que ha puesto en marcha otro debate y no hablar de lo que realmente importa a la ciudadanía", dijo Sánchez recurriendo de nuevo a la jeremiada victimista y al señalamiento trumpista (a lo Pablo Iglesias) que están siendo los estribillos de su campaña de cara al 23-J.

Calificó de "muy grave" una acusación de Juan del Val en que el escritor opina que es "un fraude electoral convocar las comicios el 23 de julio". "Yo no me reconozco en muchas de las cosas que se dicen en determinados programas y canales", abundó.

Con la delicadeza de un desactivador de minas antipersonas, Pablo Motos "de presentador a presentador" (esto le cayó fatal al invitado), fue desmontando las osadas afirmaciones del presidente del Gobierno con elementos objetivos.

Mentiras no, rectificaciones

"Mentir, a mi juicio, es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar: Suárez mintió cuando dijo que no iba a legalizar el PCE, Felipe González mintió cuando lo de la OTAN; para mi eso no es mentir, eso es rectificar: porque eso es bueno". "Mentir para mí es el 11 de marzo, decir que quien está detrás no es ETA", dijo cuestionado por su difícil relación con la verdad.

"Rectificar en un momento como el actual creo que está en el ADN de un político", juzgó el candidato socialista. "He tomado decisiones diferentes a las que dije antes de las elecciones, pero el resultado es positivo porque la sociedad se ha apaciguado", afirmó en relación al problema catalán.

Y añadió que: "El hecho cierto es que grandes democracias no tienen el delito de sedición; el problema fue judicializar un problema político".

Feminismo

"Asumo la responsabilidad (por la Ley del sí es sí); nos hemos equivocado y lo hemos corregido. Al final, lo importante es que se ha resuelto un error como este", aseveró el jefe del Ejecutivo sobre las grietas de la polémica ley del ministerio de Igualdad. Sin solución de continuidad, Sánchez sacó músculo de las políticas feministas de su gobierno.

"Teníamos que modificar el Código Penal, y por eso no pudimos actuar antes", expresó en referencia a que la Ley no se modifico hasta pasados 6 meses con todos los estragos que conllevó. Como cortina de humo, el presidente se refirió a los pactos del PP con Vox: "Me parece inaceptable que el señor Feijóo justifique la violencia de género", dijo aludiendo a las palabras del líder del PP sobre el candidato de Valencia por Vox.

"Mi tesis es que Vox se hace más fuerte conforme el PP asimila sus tesis", dijo, y a continuación pasó a desgranar ejemplos que, a su juicio, refrendan esta osada afirmación. "En 20 días estamos teniendo un retroceso de 20 años", resumió.

Debates y pactos

Finalmente habrá un cara a cara entre Feijóo y Sánchez en Atresmedia. "Hemos aceptado todos los debates, cara a cara y debates a cuatro", comentó en relación a los duelos dialécticos de cara a las elecciones.

Sobre los posibles pactos, Pedro Sánchez aseguró que va a ganar las elecciones. "Quien quiere evitar un gobierno del PP con Vox, la solución es votar al PSOE". Al hilo, hablaron de la renovación del CGPJ: "Aquí estamos, no podemos llegar a ningún acuerdo".

No daba el líder del PSOE su brazo a torcer en relación a afirmar si facilitaría un gobierno del PP para que no pacte con Vox. "Ellos tienen una máxima que sólo pueden pactar donde el PP gobierna", dijo olvidándose de los recientes acuerdos de Barcelona y de Navarra, por ejemplo.

"Yo no compararía a Yolanda Díaz con Santiago Abascal", aseveró acto seguido. "Derogar el sanchismo significa quitar banderas LGTBI, tirar a la basura la Agenda 2030, debilitar la estructura del diálogo social entre empresarios y trabajadores". "El sanchismo es una combinación de tres cosas: son mentiras maldades y manipulaciones", volvió a irse por los cerros de Úbeda con el raca-raca victimista.

"No voy a juzgar la labor de ningún ministro de mi gobierno", pronuncio Sánchez preguntado por las políticas "feministas" llevadas a cabo por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Trancas y Barrancas para destensar

El presidente del Gobierno se sometió al cuestionario de las hormigas del programa para destensar la entrevista y acabar el programa con mejor sabor de boca. Titulares:

"Soy más de baloncesto que de fútbol", dejaría que su hija estuviese con uno de Vox, "yo era alero en baloncesto, estaba todo el tiempo en el banquillo", "Con Iglesias tengo una relación correcta, tiene convicciones que no son las mías", y a Feijóo le recetó "paciencia" para aprender inglés.