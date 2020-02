Durante la madrugada del 20 de enero, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo escala en Madrid durante un viaje hacia Turquía. Las sanciones impuestas por la Unión Europea contra dirigentes del Gobierno de Nicolás Maduro le afectan de lleno a la "numero dos del régimen venezolano. Sobre el papel, Delcy Rodríguez tenía prohibido el acceso al espacio Schengen y por tanto no podía entrar a España so pena de ser detenida por las autoridades. Las declaraciones confusas del ministro José Luis Ábalos en torno a ese encuentro en Madrid desató las especulaciones sobre el acercamiento de Pedro Sánchez al régimen de Nicolás Maduro y han sido utilizadas por la oposición para presionar al Ejecutivo.

Publicidad

¿Cuándo supo el Gobierno del viaje a Madrid de Delcy Rodríguez?

Fuentes próximas al caso aseguran que tanto los responsables de seguridad de Presidencia, como altos cargos del Ministerio del Interior, ya tenían noticias del viaje el sábado 18. Pero el Ministerio del Interior asegura que tuvo confirmación oficial de la llegada de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, “unas cuatro horas antes” del aterrizaje en el aeropuerto de Madrid, Barajas, el domingo 19 de enero. Asimismo, rechaza la versión de que su visita a Madrid hubiera sido preparada por el Gobierno con un día de antelación. "Es absolutamente falso que Interior tuviese conocimiento de la llegada de Delcy Rodríguez el sábado 18 de enero. En consecuencia, es absolutamente falso que se dieran aviso o indicaciones a las autoridades de Barajas o a cualquier otra instancia», explica el Ministerio del Interior en una nota a los medios de comunicación.

¿Cuánto tiempo pasó la vicepresidenta en Barajas?

La vicepresidenta llegó a Madrid procedente de Caracas en la madrugada del lunes 20 y permaneció hasta las 14 horas de ese día. A esa hora salió su vuelo con destino a Doha, donde hacía escala de camino a Turquía. En su avión también iba a bordo el ministro de Turismo venezolano, Félix Plasencia, dispuesto a participar en la feria de Fitur. Rodríguez llegó en un avión privado y durante su estancia en el aeropuerto de Barajas estuvo custodiada por tres agente de la Policía Nacional en una sala VIP, si bien no se le llegó a sellar el pasaporte.

¿Con quién habló y qué trato se le dio a la vicepresidenta?

Mantuvo un encuentro con el ministro José Luis Ábalos, quien conversó con ella durante al menos 25 minutos en la sala VIP de la compañía aérea Sky Vallet en el aeropuerto de Barajas. Según otras informaciones, Delcy Rodríguez habría hablado también con el presidente Pedro Sánchez a través del teléfono móvil de ministro Ábalos. Según fuentes de Interior citadas por TVE, el tratamiento a la vicepresidenta de Venezuela fue el habitual con personas sobre las que pesa una alerta de Interpol, una sanción comunitaria o que carecen de visado para entrar en territorio europeo. Estas fuentes argumentan que esta sala, al igual que otras dependencias del aeropuerto como la sala de inadmitidos o la de peticionarios de asilo, no son territorio español.

¿Dice Ábalos la verdad sobre su encuentro?

La declaración ante notario de un vigilante de seguridad del aeropuerto, que ya ha sido expedientado por su empresa, contradice algunas puntos defendidos por el ministro de Transportes. Dicho trabajador, tras querer imputarle cierta la responsabilidad, decidió romper su silencio y desvelar ante notario todo lo que vio aquella madrugada. El testimonio -adelantado por LA RAZÓN aquí- detalla a lo largo de tres folios la responsabilidad de todas las autoridades implicadas, cómo el pasaje enviado desde Venezuela cruzó a territorio español con Delcy Rodríguez a la cabeza y como todo esto ocurrió “sin que se realizara ni control de pasaportes ni tampoco de maletas”. Desde Alternativa Sindical, han lamentado que su compañero haya sido expedientado y han apoyado a aquellos empleados del sector a los que “las administraciones públicas quieren hacer desaparecer del escenario por ser testigos directos de la violación de un mandato imperativo y de obligado cumplimiento de la Unión Europea”.

Publicidad

¿Por qué Ábalos dio diferentes versiones?

Al estar incumpliendo presuntamente el mecanismo de sanciones de la UE, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quiso ofrecer una explicación breve y quitando hierro a la reunión con la vicepresidenta de Venezuela. Pasó de ser un “saludo forzado” y de cortesía a reconocer finalmente que hubo un encuentro de 25 minutos y que ese encuentro evitó una “crisis diplomática”. Según el ministro, él animó a la vicepresidenta chavista a que saliera cuanto antes de España.

¿Por qué un juez investiga el caso?

El juez de Instrucción número 7 de Madrid ha ordenado a AENA y otros responsables del aeropuerto de Barajas que no destruyan ninguna de las grabaciones relativas a la estancia de la vicepresidenta de Venezuela y su encuentro con Ábalos, a la vez que advierte de que pueden incurrir en un delito de desobediencia si actúan de forma contraria. El magistrado responde así a la medida cautelar pedida por el Partido Popular en la denuncia que ha presentado por los hechos ocurridos en el aeropuerto de Barajas, al considerar que puede ser un elemento decisivo para esclarecerlos. Del contenido de la denuncia se desprenden “indicios racionales de hecho delictivo”. La Fiscalía no se había opuesto a la petición de la medida cautelar solicitada.

Publicidad

¿Qué ha dicho Nicolás Maduro?

Después de días de silencio, el líder venezolano entró de lleno en el asunto y explicó que lo hablado entre el ministro Ábalos y su vicepresidenta “es secreto de Delcy, ella no me ha contado ese secreto, qué habló con Ábalos”. Para Maduro el escándalo que ha generado por la visita de Rodríguez a Barajas forma parte de la “campaña permanente en España contra Venezuela” para perjudicarla. Según el mandatario, “la derecha española actúa como que Franco está vivo, y ellos son los voceros de un gobierno franquista. Entonces si va la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España hay que detenerla, humillarla, y expulsarla a patadas de España. Esa es la visión del franquismo, de VOX y los extremistas de derecha de allá”.

¿Qué ha dicho Delcy Rodríguez?

En una entrevista en un canal venezolano, la vicepresidenta calificó como “banal” el tratamiento dado a su aterrizaje en España y su reunión con Ábalos en Barajas. “La derecha española es una excentricidad política porque se queda en el hecho superficial, pero no van al fondo porque esa misma derecha avala el golpe de Estado, promociona con luces el haberse fotografiado con un diputado venezolano (Juan Guaidó), socio del narcotráfico y del paramilitarismo colombiano”

¿Por qué está sancionada Delcy Rodríguez en la UE?

Como alto cargo del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez fue sancionada en 2018 por la Unión Europea por “menoscabar la democracia en Venezuela” y usurpar competencias de la Asamblea Nacional y utilizarlas para atacar a la oposición. La Unión Europea obligó entonces a adoptar “las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él” las personas sometidas a una prohibición de viajar a la UE, según la decisión del Consejo de la Unión Europea. La entrada a territorio español de la vicepresidenta de Venezuela incumple el mecanismo sancionador de la UE. En cambio, si España hubiera comunicado previamente por escrito su decisión de abrir una excepción con Delcy Rodríguez, no existiría un conflicto con la UE.

¿Por qué es importante esa reunión con “la segunda de Maduro”?

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, iba a visitar Madrid la semana en que Delcy Rodríguez fue recibida por el ministro Ábalos. No ha trascendido el contenido de la reunión en Barajas, pero se especula con que la segunda de Nicolás Maduro podría haber pedido que el presidente español no recibiera a Guaidó. De hecho, aunque Pedro Sánchez fue el primer jefe de gobierno de la UE en reconocer oficialmente al líder antichavista en 2019 como presidente encargado de Venezuela, finalmente no le recibió durante su estancia e Madrid, como sí lo habían hecho Boris Johnson y Emmanuel Macron previamente. La oposición del PP y Vox cree que Sánchez atiende la pauta marcada por Podemos, su socio de Gobierno y grupo afín al régimen de Maduro que no reconoce a Guadió como presidente legítimo de Venezuela.

Si España ha incumplido las sanciones, ¿puede la UE actuar?

La posición de Bruselas sobre la posible violación de las sanciones impuestas a Venezuela debido al encuentro entre Delcy Rodríguez y el ministro Ábalos no ha cambiado ni un milímetro y no va a hacerlo en un futuro cercano. Las instituciones europeas quieren pasar página lo antes posible y ningún debate en el hemiciclo, por muy ruidoso que sea, va a conseguir un cambio de postura. Josep Borrel, alto representante de la UE para la política exterior, ha hablado de la falta de competencias de la Comisión Europea para verificar el posible incumplimiento de las sanciones.