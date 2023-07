Encuesta de NC Report ante el 23J: El PP roza los 150 escaños y Vox continúa a la baja

Los alineamientos electorales se mantienen estables, con pequeños matices, a menos de dos semanas de la votación. El tablero electoral que muestra NC Report para el 23J confirma que la suma PP y Vox continúa superando los 176 escaños de la mayoría absoluta, aunque la izquierda comienza a mostrar señales de una cierta movilización. Los dos principales partidos repuntan ligeramente, en una señal de refuerzo del bipartidismo. Sin embargo, la tendencia consolidada de la mayoría absoluta en el bloque de la derecha hace que cada vez se imponga más la sensación de que lo que se dirime en estas elecciones no es si hay cambio o no de gobierno, sino el papel de Vox y si puede haber cambio al frente del PSOE. La oposición interna a Pedro Sánchez dice que están organizados, pero en el entorno del presidente, sin embargo, sostienen que él no se va ni con 90 ni con 120 escaños.

Hoy, el PP llega a los 147-149 escaños, crece cuatro con respecto a la semana pasada, y Vox continúa su tendencia a la baja, quedándose en los 32-34 diputados. Los dos partidos llegan a una horquilla de 179-183 escaños. El partido de Santiago Abascal enfila la recta final de la campaña sin que parezca que su estrategia maximalista de negociación en los pactos postelectorales le esté resultando rentable en las urnas, a falta de que estas se abran el 23J. Hoy se decide, además, si Murcia tiene que ir a repetición electoral como consecuencia del bloqueo impuesto por Vox al negarse a facilitar con una abstención la reelección de Fernando López Miras como presidente autonómico, a quien le faltan dos escaños para la mayoría absoluta, si no les dan sillas en el nuevo Ejecutivo regional.

El PP se mantiene como único partido que mejora en votos con respecto a las últimas elecciones, pero en esta última semana ha aumentado aún más su ventaja con respecto al resto de formaciones. En el tracking del lunes pasado su crecimiento llegaba a los 3,2 millones de votos (54-56 diputados) frente a los resultados de hace cuatro años, y hoy supera los 3,5 millones (300.000 votos más en una semana), lo que les coloca en condiciones de crecer hasta 60 escaños en comparación con las elecciones de 2019. El PP suma todo el voto de Ciudadanos y parece que también absorbe voto útil de Vox, que si hace una semana caía en 346.053 papeletas, hoy mantiene esta tendencia al alza y apunta a una fuga de hasta 614.760 votos (18-20 escaños).

Sin embargo, la diferencia que puede marcar estas elecciones sigue estando en ese millón de votantes socialistas que a dos semanas de que se abran las urnas siguen manifestándose dispuestos a votar al PP.

El sondeo sitúa la suma de PP y Vox en una horquilla de entre 179 y 183 escaños

En la izquierda, el PSOE se consolida en la barrera simbólica de los 100 escaños: si hace una semana estaba entre los 99 y los 101, hoy el sondeo de NC Report le da 103-105, conteniendo la campaña socialista la fuga de voto hasta las 176.581 papeletas (15-17 escaños menos que hace cuatro años). Esta ligera mejoría del PSOE tiene como víctima a Yolanda Díaz, que en una semana vuelve a caer en votos y en escaños. La campaña de Sánchez está haciendo mella en el voto a su socio de coalición, de modo que Díaz pierde más apoyos que hace una semana, hasta 726.057 votos con respecto a 2019, y se queda en la horquilla de los 29-31 escaños.

En el anterior tablero electoral su mejor escenario eran los 33 escaños, mientras que hoy baja a los 31. Con 29 en su franja más baja. Unidas Podemos tiene 38 en el Congreso. La parte de Podemos que Yolanda Díaz ha permitido integrarse en sus listas está en un perfil bajo en esta campaña, con Pablo Iglesias e Irene Montero agazapados en la sombra, a la espera de que las urnas y un mal resultado de la vicepresidenta les permita el motín y tomarse la revancha de los vetos en las listas y de la operación, concertada con Moncloa, para enterrar a los morados en estos comicios. La suma de la izquierda se queda en 132-136 escaños, por debajo de los representantes que conseguiría la candidatura de Feijóo.

El PSOE logra contener la fuga y experimenta una ligera subida hasta los 103-105 diputados

En estos últimos días la demoscopia sigue detectando una caída de ERC, en lo que parece un trasvase de voto independentista en Cataluña a las siglas del PSC. Los de Oriol Junqueras podrían perder hasta tres escaños después de una legislatura de colaboración en Madrid con Pedro Sánchez, mientras que Junts podría sumar un escaño más de los ocho que tiene en la actualidad. Las elecciones municipales no salieron bien a los independentistas, ni a ERC ni a Junts, lo que les obliga a revisar sus estrategias, sobre todo en el caso de los republicanos, ante

unas nuevas elecciones autonómicas que podrían adelantarse a 2024 por la debilidad de Pere Aragonès al mando de la Generalitat.

El PNV, como en los sondeos anteriores, mantiene estable a sus seis diputados, pero bajo la amenaza del sorpasso de EH Bildu en un diputado, después de que el partido de Arnaldo Otegi consiguiera ganar las elecciones municipales del pasado mayo.

Y mientras, hoy se celebra el cara a cara en Atresmedia entre Sánchez y Feijóo, un hito en una campaña en la que se percibe el cansancio del ciudadano por la continua dinámica electoral. En los cuarteles generales del PSOE y del PP creen que los posibles movimientos de voto tras el mismo pueden venir provocados más por los errores que por los aciertos, y está por ver si pueden reforzar o matizar alguna de las actuales tendencias.