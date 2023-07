Elecciones generales 23J, en directo | Abascal pide acabar con "la legislatura de la mentira", presidida por "un tipo sin escrúpulos"

A menos de dos semanas para las elecciones generales, los alineamientos electorales se mantienen estables, con pequeños matices. Según la última encuesta de NC Report para LA RAZÓN, la suma de PP y Vox superaría los 176 escaños de la mayoría absoluta. Sin embargo, empieza a haber señales de movilización en la izquierda. Los dos principales partidos repuntan ligeramente, en una señal de refuerzo del bipartidismo. No obstante, la mayoría absoluta en el bloque de la derecha hace que cada vez se imponga más la sensación de que lo que se dirime en estas elecciones no es si hay cambio o no de gobierno, sino el papel de Vox y si puede haber cambio al frente del PSOE. Mientras unos aseguran que la oposición interna a Pedro Sánchez está ya organizada, desde el entorno del presidente aseguran que él no se va ni con 90 ni con 120 escaños

Este lunes tendrá lugar el esperado cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en Atresmedia. El líder del PP evitará la bronca y buscará atraer el voto útil, mientras que el secretario general del PSOE exhibirá gestión y respeto para retratar al PP con Vox, intentando "no pasarse de frenada".