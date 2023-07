Feijóo alerta contra una coalición de perdedores de Sánchez: "Sería el sanchismo elevado a la enésima potencia"

Alberto Núñez Feijóo tiene ya prácticamente asegurada la victoria en las elecciones generales del 23 de julio, pero su gobernabilidad dependerá de los escaños que obtenga. Y, según la mayoría de encuestas, sumaría mayoría con Vox, pero el candidato del PP prefiere gobernar en solitario para que España tenga mayor estabilidad y, por eso, pide concentrar el voto en el PP, para intentar lograr 20 escaños más, que podrían acercarle a la mayoría absoluta (ahora, según los sondeos, está por encima de los 150 escaños y la absoluta está en 176). No obstante, si el bloque de la derecha no consigue la mayoría, Feijóo ha alertado de una coalición de perdedores liderada por Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa.

En este sentido, ha advertido de que si el bloque de la derecha no consigue la mayoría, se volvería "al sanchismo, pero elevado a la enésima potencia, que consiste en gobernar todos los que han perdido" "No podemos someter a España al conjunto de perdedores. España es un país ganador y tiene que tener un presidente que gane al frente", ha afirmado. Las encuestas proyectan a Sánchez en torno a los 100 escaños (perdería 20 con respecto a 2019) y debería aferrarse nuevamente a ERC y Bildu, además de otros grupos, como el partido de Carles Puigdemont JxCat, para lograr mantenerse en la Moncloa.

"No es imposible sacar esa mayoría porque tenemos un proyecto en que cabe la mayoría de españoles", ha reivindicado Feijóo, quien ha protagonizado este sábado un acto junto a Cuca Gamarra y Gonzalo Capellán en La Rioja. En este sentido, de los 20 escaños que le quedan para alcanzar la mayoría absoluta, uno está en esa autonomía, donde el PP está entre los dos y los tres escaños y todo dependerá de si logra concentrar el voto. "Tenemos ocho días para lograrlo", ha animado a la militancia, tras decir que "hay buenas perspectivas", aunque ha alertado de "que no hay nada hecho", apelando a la prudencia.

Feijóo ha pedido a los ciudadanos que vayan a votar masivamente porque, según ha advertido, tanto el voto en blanco como la abstención benefician a Sánchez. Asimismo, ha cargado contra la fecha de la convocatoria electoral porque considera que "no es casualidad" y buscan, precisamente, desmovilizar. De hecho, ha apuntado que en Andalucía no podrían haberse celebrado estos comicios porque el propio PSOE impulsó una ley hace pocos años para prohibir las elecciones en julio y agosto, señalando, así, una contradicción dentro del propio socialismo.

El candidato popular ha repasado algunas de sus medidas más significativas de cara a las elecciones, como recortar el gasto en ministerios; rebajar los impuestos a las personas que ganen menos de 40.000 euros; buscar la estabilidad política para atraer capitales extranjeros y evitar que se marche la inversión española; cofinanciar con las autonomías la educación gratuita de los 0 a los 3 años para que haya por primera vez escuelas infantiles gratuitas en toda España de forma generalizada; realizar una de las "mayores ofertas de empleo" para médicos de familia y pediatras de atención primaria; priorizar la salud mental; gestionar con "competencia" para evitar leyes como la del "sí es sí" de Podemos, que ha excarcelado a más de un centenar de violadores; o, reponer la "dignidad de la nación" tipificando en el Código Penal los delitos contra aquellos que atenten contra la unidad de España.

Por su parte, Cuca Gamarra ha apelado a concentrar el voto útil en el PP, dirigiéndose a votantes de Ciudadanos, del PSOE y de Vox. "Me dirijo a los indecisos, a todos esos que todavía no saben a quién quieren votar. Muchos de esos votaron a Ciudadanos y creen que se han quedado huérfanos y no, no están huérfanos porque sabemos que comparten los principios que tenemos desde este proyecto", ha señalado, dirigiéndose a los exvotantes de Ciudadanos. "También me dirijo a todos esos socialistas de verdad, que no entienden esto del sanchismo, cómo se ha llegado tan lejos, para que le planten cara en las urnas y lo hagan con la papeleta de Núñez Feijóo", ha dicho, en referencia a los electores del PSOE. "También a los votantes de Vox, porque justo ese voto es el que puede hacer que acabemos 2-2 y gane Sánchez en La Rioja", ha afirmado, en referencia a que La Rioja reparte cuatro escaños y la victoria por 3-1 del PP al PSOE depende de los votantes de Vox.