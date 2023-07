Feijóo hará una auditoria del CIS si gobierna y estudia si puede bajar el IVA de peluquerías este año

Recta final de campaña y primer día sin encuestas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo afronta el sprint final al 23J con más mítines donde esta tarde estará en Mallorca.

Los políticos sí que tienen sondeos y en base a esos tracking los partidos modifican su estrategia pero el candidato de los populares mantiene la misma hoja de ruta desde la precampaña.

En una entrevista en Espejo Público, de Antena 3, Feijóo recordó que lleva 30 años en la gestión pública gestionando y subrayó que tiene la "experiencia" para ser un buen presidente del Gobierno. Subrayó que un buen dirigente "tiene que decir la verdad" e insistió en que la experiencia es importante. "Sánchez no la tenía porque es una cualidad objetiva. No había gestionado un euro público jamás, que yo sepa" y recordó que es un "riesgo". Aunque, advirtió de que una persona "nunca está lo suficientemente preparada" para asumir la responsabilidad de primer ministro o presidente del Gobierno.

Dijo que desde una aldea se ven las cosas distintas porque "cuando en tu pueblo no hay capacidad de ver la televisión o abastecimiento de agua" frente a un chaval nacido en la ciudad que no lo ha padecido. Y es que si Feijóo es presidente del Gobierno será el primero de la España rural. Tiene, por tanto, una visión periférica diferente que si hubiera nacido en Madrid.

Mayorías y pactos

El candidato de los populares se ha mostrado convencido de que podrá gobernar si se respeta que lo haga la lista más votada e insistió en que no concibe la presidencia del Gobierno pactada con partidos como ERC o Bildu con los que sí pactará Sánchez. Feijóo destacó que los de Abascal han pactado con el PSOE en comunidades como Cantabria para que el PP no gobierne mientras el PP ha dado Barcelona o Vitoria sin pedir nada.

Apuntó que no es cierto que se diga que Vox niega la violencia machista porque "yo he leído declaraciones de Abascal donde reconoce que existe". Además, apuntó que cuando era presidente de la Xunta ha sido de las primeras comunidades donde un letrado se persona ante los casos de violencia machista con resultado de muerte y dan ayudas a los menores desde el asesinato de su madre. "Decir que nosotros no estamos a favor de la violencia machista es otro engendro del miedo" que quieren transferir. "Me he puesto 14 años delante de las pancartas" contra esa lacra y aseguró que a los negacionistas le dirá que "se equivocan". "Sería bueno no seguir discutiendo de esto porque el 90% de la población estamos de acuerdo de que la violencia machista existe y no debemos utilizar elementos terminológicos" que lo diferencian.

Además, se preguntó: "¿Qué haría Pedro Sánchez sin Vox?". Destacó que, ante el reparto de escaños el PSOE puede empatar al PP en territorios en los que Vox no logra escaño por los restos. "PSOE y Vox quieren que el PP saque menos votos, mientras Vox dice que quiere gobernar con el PP". Por ello, Feijóo llamó a concentrar el voto en el centro derecha español porque "si se rompe hay riesgo de que no se sume y volvamos al sanchismo mucho más debilitado". "Yo no soy de Vox ni tiene que ver con mi partido. Mi problema principal es que en las provincias donde nos jugamos el 3-1 saquemos 3 PP y se concentre el voto útil en el PP".

Además, subrayó la "doble moral del PSOE" que critica que Vox entre en el gobierno y al mismo tiempo ya ha dicho que no va a facilitar su investidura para evitar que Vox entre en un gobierno. "Creo que las coaliciones no son lo mejor para el país. Necesitamos hacer muchas cosas, hacer reformas y buscar salir del empantanamiento económico que tenemos. Mi escenario" y lo fía todo a una remontada a la andaluza cuando Juanma Moreno logró la mayoría absoluta.

Auditoria

El líder del PP le ha pedido a su equipo que le indique qué inexactitudes ha cometido y desatacó que él "no miente" sino que si alguna vez comete una "inexactitud" la rectifica. Sobre ello ha asegurado este martes que si llega al Palacio de la Moncloa hará una auditoría del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para "devolver el prestigio" a esta institución.

Además, ha indicado que su partido está estudiando si es posible bajar el IVA de las peluquerías "este año". "Le he pedido a mi equipo que me diga si podemos comprometernos en bajar el IVA de la peluquería porque hemos visto que se han cerrado muchos salones de peluquería. Creemos que pasar de un 10 a un 21% de IVA ha sido muy duro", ha declarado Feijóo.

Afirmó que esa bajada serían "coherentes" con el voto del Grupo Popular en el Senado a favor de bajar el IVA a las peluquerías mientras que el PSOE "votó en contra". "Me gustaría poder rebajar el IVA a las peluquerías este año", ha enfatizado.

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha señalado que una de sus primeras medidas si llega al Gobierno será rebajar el IRPF a rentas menores de 40.000 euros y ha dicho que con los autónomos quieren llegar a la "cuota cero" el primer año para que puedan atender los gastos. También ha indicado que rebajará el IVA de la carne, el pescado y las conservas.

Peajes

En cuanto a si aplicará los peajes que el Gobierno de Pedro Sánchez ha comprometido con Bruselas ante las informaciones que apuntan a que ahora se busca frenar ese compromiso, Feijóo ha recordado que en el cara a cara él enseñó ese documento remitido a Bruselas, algo que, a su juicio, evidencia que el jefe del Ejecutivo "estaba mintiendo" cuando lo negó. "No he visto una sola aclaración sobre este asunto", ha enfatizado, para añadir que "lo cierto y verdad es que España se compromete con Bruselas a tener un peaje en las autovías y Bruselas toma nota" y le "desembolsa los fondos". En este sentido, ha asegurado que si él gana, verá "qué es lo que se puede renegociar y qué no", pero ha añadido que poner "peajes perjudica a la periferia del país y a los productos que tienen origen en la periferia para traerlos a los grandes núcleos de población". "Es una medida de un enorme calado económico que se debe ver con mucha exactitud y ver el impacto que produce. Pero lo que está claro es que Bruselas no le ha pedido al Gobierno esto sino que el Gobierno ha ofrecido y se ha comprometido con esta medida para percibir fondos", ha enfatizado.

Al ser preguntado si hará una auditoria del CIS, el presidente del PP ha afirmado que "por supuesto". "Lo primero, lógicamente, es devolver el prestigio al CIS, porque el CIS es un buen instituto demoscópico. El problema es que el sanchismo lo ha convertido en eso, en la banalización y en la invasión de las instituciones para controlarlas desde el Gobierno y evitar su independencia", ha lamentado.

Feijóo ha admitido que en su entrevista con Televisión Española cometió una "inexactitud" porque sostuvo que el PP siempre había subido las pensiones según el IPC y sin embargo "hubo años en las que no se actualizaron con el IPC" aunque su partido "siempre, siempre" las subió y "nunca" las "congeló".

El candidato del PP a las elecciones generales ha defendido este martes en una entrevista con Espejo Público que él ni mintió ni miente, al contrario de lo que dijo, hace Pedro Sánchez."La inexactitud la he aceptado de forma inmediata porque no me gusta que en la política española se instale la mentira (...) y si digo alguna cosa que no es correcta no es fruto de la mentira, sino de la inexactitud, y además la rectifico porque creo que es bueno", ha argumentado.

Feijóo ha admitido así que el Gobierno de Mariano Rajoy no siempre actualizó las pensiones con el IPC, sino que algunas veces las actualizó por debajo y otras veces, cuando la inflación fue negativa, por encima, al tiempo que ha recordado que el PSOE sí congeló las pensiones.

A futuro, el candidato del PP se sentará con los agentes sociales para buscar la actualización de las pensiones conforme al IPC y la sostenibilidad del sistema a corto, medio y largo plazo. Feijóo ha recordado que una disposición adicional de la última reforma, llama a revisar la situación financiera cada dos años y contempla "rebajar" pensiones o subir cotizaciones si el gasto se descuadra.