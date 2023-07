Feijóo advierte de que para que siga Sánchez hay "bastantes opciones" como la de votar a Vox

“Por la libertad, asì como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida". En la tierra de El Quijote, Castilla La Mancha, bajo el calor de Ciudad Real, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo volvió a sus actos de campaña y al contacto con la calle y sus gentes tras el cara a cara que le enfrentó a Pedro Sánchez. El Gobierno, dijo, "quería elecciones en julio para que no vayamos a votar, por si no perdían por tanto" pero "iremos a votar y van a perder por mucho".

Fue un "mitin interactivo" en el que los presentes gritaban: "¡Vamos a echar a Pedro Sánchez!".

La resaca del cara a cara dejó en los populares la moral alta. Sin embargo, Feijóo les insta a no tener una "euforia irresponsable" porque, recordó que "aquí no hemos ganado las elecciones" y considera que el debate no le salió bien al presidente del Gobierno. Aunque el debate le salió "bien", mantiene su palabra y no estará presente en ninguno más y no se "aprovechará" de que le saliera bien porque no sería "juego limpio". El líder del PP lo resumió así: "Intenté debatir y Sánchez intentó que yo no hablara" y cree que Sánchez se pensaba que estaba en el Senado o el Congreso de los Diputados. Incidió en el pacto que le ofreció para que si gana él las elecciones le permita gobernar. "Con esto hubiéramos clarificado quién va a ser el presidente del Gobierno de España. No debe ser otro que aquel que salga de las urnas y no el que esté en los despachos en contra de las urnas" por ello subrayó que "sigo pensando que la honestidad es algo importante". "Que un candidato no acepte este pacto para dejar a los extremos fuera de la centralidad es toda una declaración de intenciones", subrayó el líder del PP en una conversación informal con periodistas.

Feijóo se quejó de las preguntas sin respuesta que le hizo a Sánchez como la de cuántos fijos discontinuos aparecen como "empleados" pero están en casa esperando un empleo o cuáles son las obligaciones de España con el Reino de Marruecos, pero tampoco tuvo respuesta.

También se quejó de que ayer, cuando el juez que investigaba el robo de información en el móvil de Sánchez, por falta de colaboración con la justicia, tuvo que archivar la investigación. Por ello se preguntó: "¿Qué tiene que ocultar?" Además, recordó que le planteó muchas cosas pero, "después del pasado debate se quedó con más preguntas: ¿Para qué tiene 800 asesores? ¿Para qué se encerró medio equipo en La Moncloa y para qué invirtió cinco días de campaña y de sus funciones para un debate? Para nada".

El líder del PP indicó que "nunca tendrá tantos asesores" y destacó que lo más importante que llevó a ese debate "fueron las ganas de explicar mi proyecto y las ganas de servir a mi país". Y ante eso, ¿para qué asesores? ¿para qué equipos? Lo que hay que venir es a Ciudad Real para que te cuenten lo que pasa en las calles, en las familias... Esos son los asesores, España".

Ante el "túnel del miedo"

También se refirió a las palabras de Sánchez que intentó sembrar el miedo en el "túnel de tiempo", un viaje al pasado y retroceso con el que incide que llegará si gana la derecha. Sin embargo,los que eliminaron el delito de sedición, concedieron indultos, bajaron la pena de malversación, dijo "lo fían todo a los cambios de nombre de otro partido. Los de la ley del "solo sí es sí" lo fían todo a que olvidemos a los violadores que ya están en libertad o vieron rebajada sus penas "por una ley sanchista que ya es historia".

Los que nos dividieron, dijo, "lo fían a la carambola de que las urnas permitan bloquear de nuevo el país" donde la máxima aspiración de Sánchez es el "no es no" y volver a otras elecciones en los próximos meses.

Por todo ello pidió a todos ir a votar "para evitar el bloqueo". Votar con la "ilusión que ya no tiene el Gobierno, con la certeza de que habrá un gobierno que solo se deberá a los españoles, sin intermediarios,donde ya no cabe el chantaje de nadie y menos de los que no forman parte del Gobierno". Pidió votar "unidos, contra la desgana que todo lo fía a una repetición electoral. Porque cuando, indicó que "cuando se vota con ganas se gana y queremos ganar. Tenemos ganas de ganar", evocando e incluso invocando así el lema de campaña que dio la mayoría absoluta a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Contra el "bloqueo"

Feijóo se mostró seguro de que el 23J será una fecha "histórica" para empezar una nueva senda de reconciliación, del crecimiento económico, de no insultar a los demás y trabajar para levantar el país. Destacó que ese día "elegimos entre sanchismo o cambio, entre un gobierno sólido o con Sánchez" e incidió en que "para que siga Sánchez, tenemos bastantes opciones": votar al partido sanchista, a Sumar y a los 18 partidos que restan que hay detrás de Sumar, a ERC, a Bildu, y a los que dicen "que quieren que gobierne el PP para luego bloquearlo y que no gobierne, para que el sanchismo se quede y el cambio no puede continuar" -en referencia a que Vox votó en contra de la investidura del candidato del PP a la presidencia de la Región de Murcia-. "Si alguien quiere que gobierne el PP es que voten el PP" porque, de lo contario "¿es una broma sanchista?".

Elegimos entre un Gobierno sanchista donde, apuntó que ahora "Sánchez está más débil y Yolanda Díaz también" y advirtió de que, sin embargo ERC y Bildu están "más fuertes que nunca". Es la unidad de España o los independentistas, dijo.

"Mentir es lo contrario de gobernar. Que no mienta". "El cambio es que España vuelva a tener un gobierno en el que se pueda confiar" y ése es el cambio que dijo pide a los españoles.