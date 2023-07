Alberto Núñez Feijóo: «Pactemos que gobierne la lista más votada»

Optimista, propositivo, al ataque; con una consigna clara: «Decir la verdad a los españoles». Lo más repetido por Alberto Núñez Feijóo fue el: «Déjeme hablar» y aseguró que él no quería empatar en el debate, «yo quiero hablar a los españoles», le dijo a Sánchez.

Desde el primer minuto, el líder del PP entró al ataque y le asestó el primer golpe a Pedro Sánchez: «Los españoles no somos tontos». «Me parece una absoluta falta de respeto que diga que la economía va como una moto». Para ello tiró de datos, gráficas y hasta retranca gallega, algo con lo que sorprendió a su adversario mientras le apuntaba que «no son opinión». «Para tener una buena economía tiene que tener una única política económica. Pero usted tiene la del partido comunista, la del populismo, la del sanchismo».

«Déjeme hablar, no esté tan nervioso», fue de nuevo la muletilla del segundo round, y del tercero, y el cuarto junto al «no le mienta más a los españoles».

Tuvo que recordarle a Sánchez que él no es el jefe de la oposición. «Lleva cinco años gobernando. En eso tiene razón, no ha hecho nada». También le recriminó el incremento de la «okupación de desde que es presidente» mientras Feijóo lanzó su propuesta de echar a los okupas en 24 horas.

Otro de los reproches del combate dialéctico fue que Sánchez haya gobernado a base de reales decretos y los acuerdos con Bildu y ERC: «Bildu es su socio, se lo ha dicho el señor Otegi». Mientras, el candidato de los populares aseguró que quiere ampliar su proyecto político apelando a la confianza de los votantes de Cs, Vox incluso del PSOE.

Ofrecimiento de un acuerdo

Sorprendió con su propuesta, la de un pacto que rubricó en directo y que Sánchez no esperaba: «No quiero ser presidente del gobierno si pierdo». Por ello le insistió en reiteradas ocasiones a pactar. «Hagamos un acuerdo y solucionemos lo de los pactos ya. Me comprometo a facilitar su investidura si gana las elecciones. Si gano yo, ¿la va a respetar usted? Sea un poco democrático».

Para el candidato de los populares que Sánchez «no distinga la verdad de la mentira es un problema patológico» e insistió de nuevo: «Quiero gobernar si gano las elecciones. ¡Usted está dispuesto a gobernar con Bildu y ERC!».

Feijóo también hizo alusión al sanchismo que definió como «no dejar hablar, la prepotencia y ser arrogante» algo que dijo estaba haciendo Sánchez en el cara a cara. Ante los reproches de sus pactos con Vox le espetó: «Yo no soy el señor Abascal. ¿Qué haría el sanchismo sin Abascal ¿Qué haría usted sin Vox? Usted no pacta con Vox porque ellos no quieren»¡Usted pacta con cualquiera!» E insistió en que «hemos pactado con Vox porque usted no acepta que gobierne el PP cuando gana». «Su objetivo no es que gobierne Vox. Eso no le importa. Su objetivo es que no gobierne el PP». Por ello volvió a insistir en una propuesta: «Yo no puedo ser el presidente del Gobierno de mi país si usted gana las elecciones» y así le pidió olvidarse de Vox y de Bildu. En esa línea, recordó que hace 26 años secuestraron y asesinaron a Miguel Ángel Blanco y garantizó que «jamás voy a gobernar ni pactar con los que lo planificaron ni lo apoyaron».

La obsesión de Sánchez con sus propios «fantasmas» una ley del «solo sí es sí» que ha sacado a cientos de violadores a las calles, «machistas que violaron y están en la calle por usted» fue otro de los reproches que le lanzó junto al de «desproteger a la nación».

«¿Usted duerme bien?» «Estamos cansados de la arrogancia con la que trata al principal partido de la oposición y el cariño con el que trata a Bildu y ERC. ¿Se cree que los españoles son bobos? ¿Qué ha acordado con golpistas e independentistas? ¿Y con Marruecos?» Fue la batería de preguntas que le lanzó y para las que no obtuvo respuestas por parte de Sánchez.

En el «minuto de oro» el líder del PP aseguró que será «un presidente de fiar», que «no quiero serlo de cualquier forma», que cumplirá con su palabra. Busca «acabar con los bloques y bloqueos» y pidió «una mayoría fuerte para avanzar».