González entra en campaña y pide a Sánchez que gobierne la lista más votada

En la cuenta atrás para el arranque de la campaña electoral irrumpe en escena el expresidente del Gobierno Felipe González para hacer una petición de alianzas desde la "centralidad", porque cuando estas desaparecen, el país "se debilita", "se polariza" y "pierde credibilidad". En un artículo titulado "Pónganse de acuerdo", publicado en el monográfico de Nueva Revista "Pactar es progresar", señala el camino hacia la necesidad de dejar gobernar a la lista más votada, un pacto que tendría sentido "si no estuviéramos atrapados en bloqueos políticos".

"Hace seis meses tendrían más sentido que ahora, que es más difícil. Busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción. ¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto. ¿Por qué no se transmite esa experiencia política acumulada?", se pregunta.

Una opinión, la del expresidente, que se considera recurrente dentro de la actual dirección del PSOE, donde señalan que esta cuestión siempre se plantea, "cuando es el PP quien va por delante en los sondeos". En la sede de Ferraz recuerdan que el único partido que se abstuvo para facilitar la gobernabilidad fueron los socialistas en 2016 para que llegara al poder Mariano Rajoy y evitar unas terceras elecciones. Esta decisión provocó la salida de Pedro Sánchez y a lomos de ese "no es no" recuperó posteriormente las riendas del partido en unas primarias contra el aparato.

Sánchez no está dispuesto a abstenerse para que gobierne Feijóo con las manos libres y fuentes socialistas asimilan al PP con la extrema derecha y exponen que los pactos con Vox ya se han naturalizado después del 28M. Además, el principal puntal de la estrategia de los socialistas de cara al 23J es azuzar la expectativa de un eventual gobierno con Santiago Abascal de vicepresidente para conseguir movilizar al votante de izquierdas.

El expresidente González recuerda que los pactos han sido "una constante" en toda su experiencia política, sobre todo en la Transición, en la que destaca que se alcanzaron "hitos" de negociación como los llamados Pactos de la Moncloa. Y subraya además que es partidario "especialmente de los pactos de centralidad", ya que a su juicio "fortalecen no solo la democracia, sino también el destino de un país".

"Cuando estos pactos de centralidad desaparecen, el país se debilita, se polariza, pierde fuerza y credibilidad tanto interna como internacionalmente. Y ahí es donde estamos ahora", añade González, que pone por ejemplo Estados Unidos y países de América Latina como Brasil. En su opinión, "si alguien piensa que pactar es eliminar el conflicto propio de funcionamiento de una sociedad democrática, se equivoca" y "si alguien piensa que la gente castiga al que pacta, se equivoca mucho más".

"Porque lo que yo percibo hoy, como lo percibía hace 40 años o 45 años, es que los ciudadanos sienten un enorme alivio cuando ven que, en lugar de estarse peleando por cuestiones personales, por destruir al otro, los políticos se ponen de acuerdo. Los ciudadanos no les dicen a los políticos en qué hay que ponerse de acuerdo, sería estúpido que se lo dijeran, pero quieren que pacten", apunta.