Pablo Hertfelder: “Hemos llegado al extremo de que la gente es tan inculta que no sabe que Franco fue el primer socialista que tuvo la democracia”

Pablo Hertfelder García-Conde es presidente del Instituto de Política Social (IPSE), entidad internacional que preside desde el año 2019. Defensor de la familia, la vida y la unidad de España, fue la primera persona que se querelló contra la ministra Celaá tras la puesta en marcha de su ley educativa. Llevó ante el Tribunal de Estrasburgo la petición de proteger y salvaguardar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y exigió la reinhumación de los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. En la actualidad, preside el Instituto de Política Social desde Barcelona, “porque allí es donde hace falta estar para defender a capa y espada la unidad de España”.

Hertfelder García-Conde se pronuncia sobre las elecciones de este domingo y hace especial hincapié en que hace falta una verdadera política con perspectiva familiar y que defienda el bien común de todos los españoles. Entre sus peticiones más urgentes está que se acabe con la Ley de Memoria Democrática, que en su opinión supone un grave atentado contra la historia de nuestro país.

¿Qué opina sobre estas elecciones?

Son muy decisivas, nos jugamos la verdadera libertad de España. Es ahora cuando toca analizar en conciencia qué futuro queremos para España y, desde luego, que el futuro de las familias, los niños, los jóvenes, nuestros mayores y toda la sociedad, está en juego. En estas elecciones se va a votar comunismo, radicalidad o libertad. Considero que es el momento de analizar seriamente quiénes queremos que sean quienes nos representen y velen por nuestros intereses y pongan soluciones ante un futuro tan desolador.

¿Por qué habla de un futuro tan incierto?

Cada vez nacen menos niños, tenemos un nivel de reemplazo generacional que no llegamos al 1,32 hijos por mujer que haría falta para solventar el serio problema demográfico que tenemos en nuestro país; también tenemos un problema muy grave que es la falta de políticas sociales a favor de los colectivos más desprotegidos, que son las familias. Hay que matizar que sin un pacto de Estado a favor de la familia, el problema no sólo se va a incrementar, sino que en 2050 apenas seremos una sociedad envejecida sin apenas nacimientos y niños. No pido el voto para ningún partido específico, simplemente advierto de que si la izquierda sigue gobernando vamos a acabar prácticamente como en 1936… la gente está muy harta, muy quemada… Entre tanta okupación, tantos violadores sueltos, tantos impuestos y apenas ayudas económicas a los españoles más desfavorecidos…

¿Qué medidas propone para una verdadera política social?

Pedimos que se defienda la familia, verdadera enriquecedora de un país, que se promueva la maternidad y la libertad a decidir. Pedimos que se defienda la libertad religiosa y se proteja a los más indefensos, los niños por nacer… Para una verdadera política social hace falta voluntad política. Todos los partidos tienen un dosier con más de 50 medidas urgentes para una verdadera política con perspectiva de familia que les hemos hecho llegar: seguramente ninguno aplique nada, prefieren seguir legislando de manera sectaria. También hay que recordar que se debe garantizar la libertad de expresión, de culto y acabar con la Ley de Memoria Democrática. Esta norma es la llave perfecta para acabar con nuestra historia, encarcelar a los que disentimos y moldear la historia según los intereses de un Gobierno socialista fracasado. Fueron mayores los crímenes de los comunistas y los republicanos que los de los franquistas y no es exaltar, es contar la realidad tal cual es.

¿Cree que es importante hablar de Franco en estas elecciones?

Claro que es importante, no porque yo lo diga, sino porque son otros los que han abierto el debate al respecto, al exhumar los restos de Franco, amenazar con echar a los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y exhumar a José Antonio Primo de Rivera… han vuelto a abrir la herida de las dos Españas y yo lo único que estoy diciendo es que hay que cortar de raíz esto, porque de lo contrario acabaremos como en 1936, echándonos la culpa unos a otros. Creo que ha llegado el momento de acabar con la mentira y la farsa que se dice de manera constante y que muchos ya repiten como si fuese la verdad: la Guerra Civil no la inició Franco contra el pueblo, sino que fue contra la chusma que pretendía imponer los postulados del relativismo ético, el laicismo y la ideología de género, así como acabar con la democracia en España y no lo digo yo, lo dijo Azaña en varios discursos.

¿Tan inseguro es el panorama actual?

Estamos en un momento en el que los derechos de las personas son pisoteados y no hay civismo apenas. Hay que cerrar capítulo, que se deje en paz a los muertos y se respete a los que defendemos la verdadera historia de España. El Gobierno socialista no es consciente de que el mayor socialista de la historia de España fue Francisco Franco… Creo que no entienden lo que es ser socialista, una “persona que defiende los derechos sociales”. Y eso hizo Franco. La situación que me lleva a pensar esto no es otra sino el odio que ha desprendido este Gobierno, cargado de mentiras desde siempre. Y lo peor no es solo eso, sino que con rencor y odio han impulsado las leyes más perniciosas para la sociedad, desde el aborto hasta la ley del “solo sí es sí”, que ha dejado a infinidad de violadores en la calle… también la persecución que han iniciado contra aquellos que tenemos un legado familiar, un reconocimiento nobiliario, una historia… este Gobierno se ha encargado de retirar grandes títulos de la nobleza española, por el mero hecho de que Franco los impulsó, todo esto por odio.