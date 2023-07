Pedro Nodoyuna y Yolanda Glamour

Cómo deben de estar las cosas para que en el último sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) aparezca el PP en cabeza. Me imagino a Tezanos, sudoroso y con un tic en el ojo, tratando de arreglarlo de alguna manera, pensando que esta vez sí que no hay modo de que cuele. Cómo serán esas cifras que manejan para que no haya habido narices de poner a Pedro Sánchez (para José Félix, esto va de Sánchez en duelo a muerte contra todos) como vencedor del barómetro, aunque fuese por la mínima. Eso sí, un repunte en la intención de voto a Sumar, por lo que sea, otorgaría mayoría absoluta al pacto entre la conga con restos de otras fiestas que se ha montado Yolanda Díaz y el pecio socialista con Sánchez al mando. Así al menos se queda Tezanos tranquilo de que tampoco es para tanto, que no está todo perdido. Le da igual que el resto de encuestas que se van conociendo estos días den la mayoría absoluta al bloque que conformarían las derechas. Un bloque, por supuesto, inmoral: Alberto Núñez Feijóo estaría obligado a no pactar con Vox para, de esa forma, no caer en la amoralidad y el oprobio. Es decir, tendría que conseguir una mayoría solvente que le permitiese gobernar en solitario sin pactar con nadie, porque no hay nadie más con quien pueda pactar.

Al final es eso lo que significa la pretensión de un veto íntegro, él lo vende así, que quiere colar Sánchez. Y es que, si el PP no puede pactar con Vox pero el PSOE sí puede votar con quien le venga en gana, lo que se intenta es inclinar el tablero de juego para que las reglas beneficien a uno más que a otro. Hará bien Feijóo en no hacer ni caso, me pongo yo un poco Circe aquí.

Lo cierto es que, dada la confiabilidad que se ha ganado el CIS desde que Tezanos está al mando del mismo, lo que parece es que la victoria del PP es incuestionable y la incógnita estaría, en todo caso, en si es Vox o Sumar quien ocupa la tercera posición en esta desquiciada carrera de autos locos. Permítanme la gracieta: no me resisto a imaginarme a Yolanda Díaz como Penélope Glamour, toda de cursi rosa queriendo ganar con el amor y la felicidad como combustible. Pierre Nodoyuna, confiándolo todo a ganar con engaños, no me obliguen a decir quién sería. Pero vamos, que el nombre ya es una pista. Aunque también estaba Pedro Bello en el Superheterodino y aquí tengo dudas. ¿Podríamos hacer un híbrido entre los dos Pedros? Abascal sería el sargento Blast en el Super Chatarra Special y Feijóo, el Barón Hans Fritz, que el pobre va siempre dando vuelitos cortos, como tímidos, a ver si pasa.

Y es en esa incógnita de última hora, en el quemar ruedas para tratar de alcanzar el tercer puesto, donde estaría la clave. Por eso, en la encuesta de Tezanos es más importante casi que aparezca Yolanda Glamour como tercera fuerza política que el hecho de que Sánchez Nodoyuna sea segundo (con todo el dolor de su corazón, de los dos). Y es que a Tezanos no hay que leerle, sino que hay que interpretarle.

Visto ya el histórico de sus predicciones demoscópicas, lo que hay que hacer con José Félix es recolocar la métrica, como ante una escala de grises desplazada. Si cuando uno no tenía a mano un gris medio para indicarle a su cámara dónde exactamente debía situarlo y evitar así que nos quemase los blancos o nos dejase los negros sin textura, con Tezanos hay que obrar exactamente igual: lo que hay que hacer es rebajar de la izquierda por sobreexposición manifiesta. Tezanos es nuestro particular fotómetro estropeado.