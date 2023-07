Podemos reivindica "autonomía política" en las negociaciones de Gobierno

Los morados ya han abandonado el "papel secundario" que asumieron en campaña electoral y la consigna de ponerse a las "órdenes" de Yolanda Díaz. Eso fue, una vez vieron que habían perdido la batalla con la vicepresidenta. Ahora, vuelven a reclamar su papel dentro de la coalición y funcionarán como un grupo que solo responde a los mandatos de su dirección, a pesar de haber aceptado ya el liderazgo de la líder de Sumar.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados hasta hoy mismo, Pablo Echenique,se marcha de la política con avisos claros a Sumar, de cara a las negociaciones para conformar gobierno. Sumar ya ha avisado que quiere abrir de inmediato esas negociaciones con el PSOE e incluso ya ha designado un portavoz para hablar en boca de Yolanda Díaz con Junts, con el objetivo de conseguir la abstención del partido de Puigdemont para salvar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Además, la vicepresidenta nombrará a una delegación de asesores para negociar con el PSOE el programa de Gobierno y la estructura ministerial. De momento, el papel que tenga Podemos en estas conversaciones se desconoce.

Ante eso, el ya exdiputado pablo Echenique ha avisado en su último día como representante en la Diputación Permanente que Podemos ejercerá su "autonomía política" dentro de Sumar en las negociaciones con el PSOE. Los morados se ven "indispensables" para avanzar en las "transformaciones profundas" del país en la próxima legislatura.Así los morados reivindican ante Díaz su papel en el corto plazo.

Según el dirigente morado, no será solo su formación quien pida esa autonomía, sino que, a su juicio, es "evidente" que van a ejercer su autonomía, citando expresamente a los de ámbito regionalista como la Chunta, Més per Mallorca o Compromís; y que Podemos también lo va a hacer.

"Yo creo que lo que no se le puede pedir a ninguna fuerza es que no ejerza su autonomía política. Creo que no vamos a ser los únicos que lo hagamos, pero desde luego Podemos lo va a hacer y estoy seguro que más fuerzas también lo van a hacer", ha ahondado para destacar que su partido es un "proyecto político indispensable para que en este país pueda haber ciertas transformaciones profundas".

Echenique sigue, además, la línea marcada por su secretaria general, Ione Belarra, y pasa a criticar los resultados obtenidos por Sumar en las urnas el pasado domingo. "La hipótesis era que al espacio le iba a ir mejor si Podemos tenía un papel muy secundario, pues esa hipótesis no se ha verificado", aseguró en declaraciones de los medios. Aun así, aseguró que el "resultado global" es bueno por haber "evitado" un gobierno conformado por el bloque de la derecha.

Podemos sigue así la línea marcada ya por su "líder en la sombra", el ex secretario general, Pablo Iglesias, quien ya había avisado de que los cinco diputados morados dentro de Sumar responderán exclusivamente a las órdenes de la dirección estatal de Podemos.