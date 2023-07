Último día de Echenique en el Congreso: "Aquí se acaba mi viaje. Solicitaré volver al CSIC"

Hoy es un día de despedidas en el Congreso de los Diputados. Se celebra la última reunión de la Diputación Permanente antes de que el próximo 17 de agosto se constituya la nueva Cámara Baja. Día en el que los 350 diputados accedan a sus escaños después de haber recogido sus acreditaciones tras haber conseguido su escaño en las elecciones generales del 23 de julio.

Una de las despedidas más significativas es la del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, quien no repetirá en la próxima Legislatura. El diputado de Podemos llegó a la Cámara Baja tras la elecciones del 28 de abril de 2019. En las negociaciones para conformar la coalición de Sumar su nombre fue uno de los que no se aceptó junto al de la ministra de Igualdad, Irene Montero, o el de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Este miércoles, en la reunión de la Diputación Permanente ha confirmado su salida. "Hoy es mi última intervención aquí y aquí se acaba mi viaje. En unos días, solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico", ha anunciado en su intervención en el Congreso. "Me despido de esta Cámara pero lo hago sin tristeza a pesar de que soy consciente de que me quedan más cosas por conseguir. Me despido con orgullo, con el modesto orgullo de haber contribuido a conseguir un importante número de avances sociales que antes habíamos pensado imposibles".

En su despedida ha afirmado que él entró en el Congreso como uno más de "los de nadie". "Pienso que nunca he dejado de ser un intruso. ha sido un placer y no dejéis que nadie os diga que no se puede", ha asegurado.