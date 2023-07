El PSOE aprovecha la polémica de la cancelación de obras para tratar de poner a la cultura contra el PP

Desde Pedro Almodóvar a Alba Flores, Leticia Dolera o Aitana Sánchez Gijón, el mundo de la Cultura se ha unido en una acción coordinada en redes sociales contra el "retorno de la censura que atenta contra la libertad de expresión", que nace con vocación de defender al sector en un movimiento transversal.

La idea es crear una "plataforma, movimiento o sindicato con forma legal que agrupe transversalmente a todos los sectores de la cultura", según han señalado a EFE algunos de los impulsores que han insistido en que se trata de un acción "colectiva, civil y social", por lo que han preferido no identificarse.

La primera acción ha sido un breve manifiesto difundido en las lenguas cooficiales del Estado que denuncia "las cancelaciones de espectáculos y actuaciones musicales en todo el Estado, motivadas únicamente por criterios partidistas y políticos".

"Las y los profesionales del mundo de la cultura queremos denunciar el retorno de la censura que está atentando contra la libertad de expresión, un derecho consolidado social y democráticamente en nuestra Constitución", señala el texto, que ha sido difundido en redes, entre otros, por los actores Alba Flores o Miguel Rellán, así como por el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Además lo han secundado las actrices Aitana Sánchez Gijón, Carolina Yuste e Itziar Castro, las cineastas Leticia Dolera y Elena Martín Gimeno, el dramaturgo Pablo Messiez, directores de cine como Montxo Armendariz, actores como Carlos Bardem, así como instituciones como la SGAE, la Unión de Músicos, la Unión de Actores y Actrices o el Gran Teatro del Liceo.

Más allá de los mensajes en redes, multitud de profesionales de la Cultura -como Pedro Almodóvar, Joan Manuel Serrat, Rocío Saiz, Paco Bezerra, Pablo Hueto ......- se han unido en un grupo del que saldrá una futura estructura, que será presentada a la prensa y a la sociedad de la forma "más inmediata posible".

La iniciativa ha partido de mujeres de las artes escénicas en respuesta a las cancelaciones de obras teatrales de las últimas semanas con el objetivo de, "como pasa en Estados Unidos", contar con "sindicatos que puedan paralizar un país".

"El Estado de Derecho en España es maravilloso y no lo queremos perder, pero tenemos un problema gordo y pedimos que la sociedad en general se posicione", ha señalado a EFE Hueto, que ha agregado que "la censura es inaceptable, venga del PSOE, PP, Vox o Sumar".

Hueto y su compañía Teatro Defondo es uno de los afectados por las cancelaciones, en concreto, de la obra "Orlando", de Virginia Woolf, por parte del Ayuntamiento de Valdemorillo (Madrid), que justificó su decisión por motivos económicos.

Otra de las obras canceladas ha sido "El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca", inspirada en la historia del maestro republicano Antonio Benaiges, que ha enfrentado a PP y PSOE en el municipio burgalés de Briviesca.

El espectáculo, creado por Xavier Bobés y Alberto Conejero -que se iba a representar el 15 de julio- cuenta la historia del maestro, fusilado en julio de 1936.

También en la Comunidad de Madrid, pero en el Ayuntamiento de la localidad de Getafe, el grupo municipal de Vox ha exigido al Gobierno municipal, liderado por el PSOE, que retire "las insinuaciones sexuales" de la obra de teatro "La Villana de Getafe" ya que incorpora en el escenario "representaciones de un falo y una vulva de considerable tamaño, lo que ha generado incomodidad entre ciertos espectadores y transeúntes".

El cine tampoco ha estado exento de polémica después de que el portavoz del PSOE en Bezana (Cantabria), Alberto García Onandía, criticara la retirada de la película infantil "Buzz Lightyear" de la oferta de cine de verano del municipio, lo que ha atribuido a una "censura" del equipo de gobierno de PP-Vox, porque en el largometraje aparecen dos mujeres besándose.

Los organizadores de la campaña han confiado en que el impacto de esta acción de denuncia pueda ser suficientemente importante para que haga que se "replanteen estas decisiones y las que pudieran venir".

Iceta

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha querido también mostrar su opinión en su perfil de Twitter. "Me sumo a los profesionales de la cultura que denuncian el retorno de la censura que está atentando contra la libertad de expresión, un derecho recogido en nuestra Constitución. Exigimos la protección de nuestros derechos fundamentales porque sin CULTURA no hay democracia", ha reivindicado, y ha añadido en otro tuit una imagen de una cara y una marca roja sobre la boca, bajo el mensaje "¡Ayer, hoy, siempre! Sin Cultura no hay democracia", con una etiqueta #StopCensura.

Del mismo modo, el ministro ha asistido este miércoles en Cuenca a la inauguración del VI Foro Cultura y Ruralidades, donde ha mostrado su respaldo a los profesionales del sector "porque se están produciendo demasiados episodios de intentos de cancelar obras de teatro e incluso prohibir películas por criterios que no tienen nada que ver con la libertad, sino con todo lo contrario".