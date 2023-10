5 errores al usar chatbots en las empresas y que debes evitar

La IA sigue transformando los sectores labores, impulsando campos como la atención al cliente a través de modelos de lenguaje avanzados. Asimismo, facilitando la recopilación de datos y ventas de servicios personalizadas. No obstante, a pesar las ventajas de la tecnología, algunas empresas continúan cometiendo errores en la implementación de estos chatbots.

A pesar de los avances en la implementación de estos chatbots en empresas, existen errores que entorpecen la experiencia del usuario de esta tecnología. Los cuales van desde respuestas genéricas o incoherentes, hasta falta de personal humano disponible para intervenir en caso de problemas. Incluso, el abuso de los mensajes de spam, afectando negativamente el recibimiento y satisfacción de los clientes.

Falta de departamentos especializados en chatbots

La falta de personas capacitado en supervisión de tecnologías de IA y chatbots es uno de los principales errores dentro de las empresas. Al no contar con expertos adecuados para monitorear modelos de lenguaje, existe el riesgo de errores que pasen desapercibidos, ocasionando malentendidos con los clientes. A esto se le suma la incapacidad de la IA para resolver problemas complejos.

Por lo que se si se presenta un desafío más allá de las capacidades del chatbot, la experiencia del cliente se vería seriamente afectada. Y lo peor, es que no contaría un personal humano al cual acudir. De esa forma, generando insatisfacción y desconfianza en la marca. Así como la posibilidad de que busquen otras opciones que sí les brinden una atención más personalizada y accesible.

Mantenimiento deficiente o versiones de chatbots obsoletas

La falta de conciencia sobre la importancia de contratar equipos especializados en el mantenimiento de IA traería consecuencias negativas para las empresas. Puesto que muchas se centran únicamente en adquirir la tecnología, sin tener en cuenta la necesidad de gestionarla adecuadamente. Una falta de enfoque que llevaría a los chatbots a convertirse en piezas de datos obsoletos.

Asimismo, brindando respuestas desactualizadas o incorrectas, lo que causaría frustración entre la comunidad de clientes. Por esta razón, es uno de los errores que las empresas deberían evitar al usar chatbots. Ya que significaría perder oportunidades de mejora y estancarse dentro del mercado. En comparación a las soluciones de la competencia, quienes se mantendrían actualizados con las tendencias de la industria.

Respuestas de chatbots generalizadas o incoherentes

Es preocupante como muchas empresas no dedican el tiempo o los recursos necesarios en entrenar correctamente sus modelos de lenguaje. Sino que implementan IA deficientes que no brindan respuestas válidas a los clientes. Ya que si bien las empresas cuentan con la tecnología, no se centran en “educar” adecuadamente sus chatbots con diferentes bases de datos.

Esto último es lo que le permitiría comprender y responder de manera efectiva ante las necesidades de los usuarios. Por lo que la falta de estos elementos se traduce en errores de implementación en los chatbots, y a su vez, en un impacto negativo entre los clientes de las empresas. Lo que resultaría en perdidas comerciales e incluso en una disminución de fidelidad hacia la marca.

Utilizar los chatbots en promociones spam

Uno de los errores más perjudiciales que muchas compañías cometen al utilizar chatbots en sus empresas, es el envío indiscriminado de campañas de spam. Una estrategia que tendría consecuencias graves para la reputación de la empresa. Así como en la percepción que los clientes tienen de ella. Al tratarse de una práctica intrusiva y molesta para prácticamente cualquier usuario.

Algo totalmente lejos de convertirse en un servicio de calidad personalizado, sino más bien todo lo contrario. Ocasionando que los clientes se sienta invadidos y perciban a la empresa como irrespetuosa y poco confiable. Sin mencionar, que es muy probable que opten por desuscribirse a los servicios o incluso cancelar por completo la relación que tienen con la empresa.

No establecer una estrategia clara

Establecer una estrategia objetiva para la implementación de chatbots es un aspecto vital para evitar errores en las empresas. Y sin embargo, es uno de los que se pasan por alto. Lo que resultaría en la ausencia de un plan bien definido y que a su vez conlleva decisiones apresuradas. Además de un uso deficiente de los modelos de lenguaje actuales, brindando malas experiencias a la comunidad de clientes.

Cuando una empresa no cuenta con una estrategia, es probable que se apresure a elegir cualquier modelo de lenguaje. Esto sin considerar adecuadamente las necesidades y preferencias de los clientes. Inclusive, llegando a optar por chatbots desactualizados. Por ello, es esencial para las organizaciones que establezcan objetivos claros de implementación.