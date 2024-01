8 claves en la seguridad en la red de datos

Es así como la seguridad en la red de datos se convierte en elemento fundamental, e incluso, puede ser clave para la supervivencia de la empresa.

Puede ser algo complicado elegir entre los tantos sistemas de seguridad que existen, sobre todo en el ámbito de redes de datos. Pero, sin importar las características específicas, hay una serie de parámetros que, a lo largo de los años, se han vuelto pieza fundamental. Estas son las 8 claves para tener redes más seguras sin importar su tamaño o la naturaleza de los datos.

1. Encriptación de datos sensibles

La seguridad de red de datos implica resguardar la información en tránsito y la almacenada. En este sentido, lo que hace la encriptación es transformar los datos en un código ilegible para usuarios sin la clave correcta, proporcionando una capa de seguridad contra posibles espías de la red. De modo que, es necesario que la ciberseguridad contratada tenga esta característica.

2. Concientización y formación del personal

Pueden existir muy buenos sistemas de ciberseguridad, pero todo comienza con las personas. Por eso, la formación y concientización del personal sobre las amenazas digitales actuales, y su rol en cada capa de seguridad es primordial. La forma en la que se maneja la información y su sistema de seguridad, debe seguir cierto protocolo. Sobre todo, conocer los permisos según los tipos de usuario o su jerarquía.

3. Actualizaciones y parches regulares

Mantener los sistemas y software actualizados es una estrategia clave en la seguridad de red de datos. Los ciberdelincuentes aprovechan vulnerabilidades que descubren en la seguridad red de datos, por lo que, aplicar parches y actualizaciones es como un cerrajero adicional. De allí la necesidad de contratar servicios que ofrezcan actualizaciones continuas y ajustadas a las necesidades.

4. Implementación de firewalls y antivirus robustos

En la seguridad de las redes de datos se fusionan firewalls y programas antivirus robustos que actúan como guardianes siempre activos. Estos programas se encargan de monitorizar y filtrar el tráfico de información, asegurando que solo datos seguros accedan y salgan de la red. Es importante que se confíe en softwares con muchos testimonios de efectividad.

5. Contraseñas fuertes y autenticación de dos factores

Aunque parezca una cuestión simple, las contraseñas siguen jugando un papel importante. Es que, las claves de acceso son la puerta de entrada a cualquier sistema, por eso es mejor usar contraseñas fuertes. Además, si se complementa con autenticación de dos factores, añade capas adicionales de protección, haciendo que el acceso no autorizado sea una tarea más difícil.

6. Auditorías y monitoreo continuo en la seguridad red de datos

Siguiendo con la importancia que representan los usuarios, la vigilancia que pueden aportar es también relevante en la seguridad de red de datos. Realizar auditorías regulares y mantener un monitoreo continuo de la actividad en la red, permiten detectar patrones inusuales o intentos de ataques. Esta estrategia permite actuar antes de que se conviertan en amenazas reales.

7. Plan de respuesta ante incidentes

Ante un eventual percance, importante es como se intentará resolver el problema para evitar males mayores. Contar con un plan de respuesta efectiva ante imprevistos, proporcionará los pasos a seguir en caso de una amenaza de seguridad. También, ayuda a minimizar el impacto y a acelerar la recuperación. En este plan, lo mejor es que intervenga un equipo multidisciplinario.

8. Respaldo y recuperación de datos

Finalmente, la seguridad de red de datos implica la capacidad de recuperación. Establecer rutinas eventuales de respaldo de datos y contar con planes efectivos de recuperación garantiza que, incluso en medio de un ataque, la información importante pueda restaurarse. Este es uno de las claves más importantes, porque de ello depende de continuidad habitual del sistema interno.

En definitiva, la seguridad en la red de datos no es solo un concepto, es una necesidad no negociable en cualquier empresa. Desde la concientización del personal hasta la implementación de tecnologías avanzadas, cada una de estas claves es esencial para crear una defensa robusta. No puede dejarse a suertes la integridad de los datos en las redes, sobre todo si se trata de información critica o sensible.