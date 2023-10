¿La IA va a acabar con las profesiones de marketing digital?

El auge de la inteligencia artificial ha generado ilusionantes expectativas y preocupaciones por igual entre las empresas, especialmente, dentro del sector del marketing digital. Así que cabe preguntarse ¿Puede la IA realmente acabar con el trabajo de las personas tal y como lo conocemos?

La respuesta del pasado

Si echamos la vista atrás con algo de perspectiva, podemos observar como cada nueva revolución industrial contó con empresas que invirtieron y apostaron por la ‘tecnología del futuro’. Pero en todos los casos encontramos también a detractores con miedo a que una máquina le quitara su trabajo.

Ocurrió durante la primera revolución industrial, en el siglo XIX, cuando la producción en cadena mecanizada empezaba a despuntar. Y ocurrió también cuando los primeros ordenadores empezaban a aparecer en las oficinas de las empresas más importantes del mundo, las que podían pagarlos y dedicar una habitación completa y personal especializado para usarlas en algunas tareas simples, como contabilidad básica.

También con la llegada de Internet, y especialmente de los buscadores y el auge de Google, cuando la preocupación por el mundo de la educación o la autoría de los trabajos universitarios se ponía en tela de juicio.

Sin embargo, todas estas revoluciones también tuvieron algo en común: seguimos trabajando a diario. Ninguna de estas innovaciones que cambiaron el mundo para siempre acabó con los puestos de trabajo. Por el contrario, actualmente hay mucho más empleo en términos generales que hace una década, y no digamos hace un siglo.

[[H3:La IA acabará con el trabajo… repetitivo]]

Otra de las grandes conclusiones a las que podemos llegar fácilmente observando el pasado es que cada revolución industrial cambió la forma de hacer las cosas para mejorar la productividad. La primera revolución industrial modernizó el trabajo de las cadenas de montaje para hacerlas mecanizadas. La segunda introdujo medios de transporte para todos y la televisión (que no logró acabar con la radio) y la tercera modernizó la forma en la que se usaba la energía, para hacerla más renovable.

Ahora estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, la de la industria 4.0, que incluye los sistemas informáticos, el Internet de las cosas, la computación en la nube y, más recientemente, la inteligencia artificial.

En este sentido, si atendemos a la tendencia del último siglo, lo más probable es que la inteligencia artificial haya llegado para quedarse. Y también para acabar con el trabajo repetitivo, que antes requería de muchos más recursos, tiempo y personal para poder desarrollarse.

El papel de la IA en el marketing digital

Quizá por eso, la IA se sitúa actualmente en el punto de mira de los profesionales del marketing digital, que antes de la llegada de la IA tenían que generar contenidos de manera casi robótica. Ahora, las herramientas de IA y la ingeniería avanzada de prompts son elementos clave en este proceso, permitiendo descubrir un mundo lleno de información relevante e ideas, todo esto mientras se ahorra un valioso tiempo.

De hecho, los profesionales del marketing utilizan cada vez más la IA generativa para cuatro funciones principales: crear contenido, analizar datos e incluirlos en informes, aprender a hacer cosas y realizar investigaciones. Según un informe del marketplace de soluciones tecnológicas Hubspot, el 62% de los líderes ya han invertido en herramientas de IA y automatización, obteniendo un retorno de inversión positivo del 71% y un aumento del 72% en la productividad del personal.

Además, el mismo informe destaca que las herramientas de IA permiten a los equipos de marketing recuperar 12,5 horas a la semana, mientras que el 84% de los bloggers y especialistas en SEO afirman que la IA y la automatización han influido en su estrategia de SEO en el 2023.

Así pues, la tendencia ahora es poner en valor lo que hace que esos contenidos sean ‘humanos’. Es decir, dedicar mayor tiempo a la conceptualización y creatividad, y menos a repetir tareas diariamente.

Nintendo nos marca el camino

Un ejemplo que ilustra a la perfección la revolución de la IA es el que ha protagonizado recientemente Nintendo con su videojuego Zelda: Tears of the Kingdom (TOTK). El anterior título de la saga, Breath of the Wild, llevó años de desarrollo que terminaron en uno de los mejores juegos de la década, tocando techo en lo que la consola Nintendo Switch podía llegar a ofrecer en términos gráficos.

Entonces, la gran duda era qué sería lo siguiente que harían los desarrolladores para superarse. Y la respuesta fue Zelda TOTK, donde aprovecharon de manera muy inteligente que ya tenían programado un amplio mundo lleno de contenido para darle rienda suelta a su creatividad.

El resultado es el que todos los medios especializados califican como el mejor juego del año y uno de los mejores de la década, gracias a sus divertidos y complejos puzles y minijuegos, así como nuevas mecánicas creativas que, probablemente, no habrían sido posibles si los desarrolladores no hubieran tenido tiempo para pensar.

Y quizá, aquí esté la respuesta definitiva a la polémica sobre si la IA nos va a quitar el trabajo. Porque quizá, y solo quizá, lo que realmente necesitamos es más tiempo para pensar. Más tiempo para volver a disfrutar de nuestro trabajo diario (y también de más tiempo libre) y crear cosas que realmente hagan del mundo un lugar mejor.