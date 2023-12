Antonio Sánchez: “Destinar los beneficios de un ERP a lo que el sector agrario reclamaba era una necesidad”

El sector agrícola no está ni debe estar al margen de la transformación digital que abarca a absolutamente todos los sectores económicos. De hecho, las soluciones tecnológicas concretas para este tipo de empresas han ido en aumento en los últimos años, “las distintas exigencias de los mercados así lo han ido pidiendo en las empresas agroalimentarias”, afirma Antonio Sánchez, CEO de Manchasoft.

¿Hay alguna diferencia entre diseñar un software ERP para una empresa de servicios que para una empresa agraria?

Existe una gran diferencia, una empresa agraria debe de ofrecer toda la trazabilidad desde que entra el producto del campo hasta la venta. Es un sector que, tecnológicamente, no ha estado siempre tenido en cuenta y necesitaba dar eso paso indispensable para una mayor y mejor efectividad. Hay muchos pasos dentro de una empresa agraria que un ERP concreto, que no uno casual, debe contemplar.

Desde Manchasoft creáis ERP específicos para diferentes sectores agrarios, ¿cómo cuáles?

Manchasoft ERP está diseñado para todo tipo de empresas, tanto privadas como cooperativas que se dediquen a comprar productos del agricultor y su posterior elaboración hasta la salida al mercado. vitivinicola, almazaras, cereal, almendra y pistacho, hortofrutícola, ajos, etc.

En realidad, es un ERP muy versátil que ayuda a diferentes empresas a una mejor gestión de todo el proceso productivo.

El objetivo está claro: aumentar la competitividad, mejorar la gestión y por ende, los resultados…

El resultado final de un ERP para una empresa agroalimentaria está claro. Trazabilidad origen, destino y las distintas partidas que ha pasado por cada almacén. Destinar los beneficios de un ERP a lo que el sector agrario reclamaba era una necesidad.

¿Cree que falta formación digital a las empresas y los trabajadores de la agricultura?

En el caso de empresas pienso que no, los trabajadores o pequeños agricultores cada vez más son los que se están poniendo las pilas y poco a poco van entrando. Todo este proceso llevará un tiempo y tendrá mucho que ver el cambio generacional en muchos de ellos.

De entre toda la oferta, ¿qué le hace a un ERP ser diferente a los demás?

Pienso que lo más importante es la facilidad de uso para el usuario. No podemos perder al usuario en interminables pantallas para meter datos. Otra cosa importante es el contacto directo con la empresa que suministra el ERP y no solo por correo electrónico, si no que ha de ser fluida, por teléfono e incluso visita presencial.

¿Cuál es el subsector que se encuentra más digitalizado, al menos a tenor de la experiencia de Manchasoft?

Sin duda, es el sector vitivinícola y oleícola los que van por delante en cuanto a digitalización de procesos. Hay otros un poco más rezagados aún. Es cuestión de tiempo.

¿Qué aporta Manchasoft como sello diferencial?

Sobre todo, la facilidad de uso y no duplicar tareas, si hacemos un movimiento de salida o entrada, hacerlo solo una vez y que se refleje en todos los sitios que debe. Libros de bodega, página de aduanas, Silicie o cualquier otro modelo que nos exigan.

En un ERP para empresas agroalimentarias es importante disponer de una potente herramienta para hacer todos los procesos dentro de la empresa así como la conexión automática a distintas maquinas que pueda haber, como basculas, analizadores, procesos de producción o mediadores, entre otros.