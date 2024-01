COBOL, el lenguaje de programación de los 80 que aún hoy es imprescindible

COBOL es un lenguaje de programación muy popular desde los años 80. Fue parte del desarrollo de millones de softwares y una de las herramientas de enseñanza en universidades de todo el mundo. Hoy, muchos creen que COBOL está extinto, pero nada más alejado de la realidad. Este lenguaje sigue vigente y, de hecho, muchas empresas demandan expertos en ese lenguaje, porque casi no hay.

Muchos sistemas todavía dependen de COBOL

Lo que ocurre con el Common Business Oriented Language (COBOL) es muy contradictorio. Y es que, mientras que en carreras vinculadas al desarrollo de software ya no existe ese lenguaje en los pensum de estudio, las empresas todavía usan programas hechos en COBOL. Sectores empresariales como banca y finanzas, seguros, así como sistemas en entidades públicas, son las que no se han adaptado a lenguajes modernos.

¿Hay programadores en COBOL?

En teoría, no hay ningún problema en que todavía existan softwares basados en un lenguaje de hace 64 años. El inconveniente radica en la cantidad de programadores COBOL que hay en comparación con la demanda de personal técnico y de desarrollo para esos sistemas. Es sabido que muy pocas personas se interesan por aprender ese lenguaje por considerarlo engorroso además de obsoleto.

Muchos estudiantes o profesionales en el área alegan que COBOL tiene muchas dificultades en comparación con otros lenguajes. Para empezar, no es un código de compilación rápida y no es un lenguaje flexible. Pero, tampoco hay muchos lugares donde aprenderlo de forma guiada. Por eso, desde hace muchas décadas no realizan actualizaciones o mejoras, sigue teniendo el mismo formato que hace más de 60 años.

En la banca se realizan transacciones billonarias gracias a programas hechos en COBOL

Muchos nuevos programadores quizás no saben que en los bancos todavía usan COBOL a diario. Según la Revista de Investigación Avanzada de Ciencia, Comunicaciones y Tecnología, esto ocurre en el 43% del total de sistemas bancarios en el mundo.No obstante, quizás este dato no sea suficiente para conseguir nuevos defensores de este lenguaje de programación por considerarlo complejo y engorroso.

Hay muchos datos interesantes acerca de COBOL y los sistemas bancarios. Por ejemplo, en países como EE. UU, tanto cajeros automáticos como los pagos hechos con tarjeta de crédito utilizan ese lenguaje para ejecutar las transacciones. Se dice que son más de 3 billones de dólares los que se logran mover con estos sistemas “antiguos”. Sin duda, son detalles que a muchos les hace girar la mirada hacia este lenguaje.

Vuelven las ofertas laborales para expertos en COBOL

Por todo lo anterior, es lógico que existan empresas que paguen muy bien por un perfil experto en COBOL. Por lo general, los que están a cargo de los sistemas de departamentos financieros basados en este código, son personas por jubilarse. Sin embargo, las compañías se enfrentan al desafío de no encontrar un reemplazo adecuado. Pero, es una situación que probablemente cambie muy pronto.

La solución con inteligencia artificial de IBM

Reemplazar todo un sistema bancario no es tarea fácil, tampoco hacer que aparezcan miles de expertos en COBOL de la noche a la mañana. Por tal motivo, una de las empresas que ha propuesto alternativas es IBM. Ellos han creado una inteligencia artificial llamada watsonx que es capaz de generar código en el mencionado lenguaje. En cuestiones de pocos minutos, este asistente mejora el antiguo código en uno actualizado.

Lo que hace watsonx es transformar un tipo de código en otro. Es decir, tan sencillo como pegar una parte del código COBOL y pedirle a la IA que lo traduzca a Java, por ejemplo. De esta manera, poco a poco se podrá reemplazar viejos programas por uno que pueda ser administrado por casi cualquier programador. Eso sí, para poder usar la herramienta de IBM es necesario saber sobre desarrollo, ya que no es simplemente traducir y ensamblar el código.

Watsonx es un asistente que ayuda al programador, que no sabe nada de COBOL, a obtener un código que si conoce para generar un software. De modo que esta IA no hará todo el trabajo por sí sola. Esta tarea necesita del conocimiento de un desarrollador que haga funcionar estos programas, ahora en otro lenguaje de alto nivel y moderno. Tendremos que esperar un poco más hasta que watsonx sea público, ya que por ahora está en fase de prueba.

Por ahora es una idea revolucionaria que sin duda puede cambiar muy pronto la forma de ver la programación. De hecho, la IA ya es ampliamente usada por estos profesionales porque les ayuda a ahorra tiempo y esfuerzo. Pero no es (todavía) un reemplazo de programadores, ya que por ahora no pueden diseñar un código que a primera instancia sea funcional y ajustado a las expectativas.