Olvídate de los 'likes' y los 'influencers': llega una red social para compartir experiencias auténticas

Applaudable, una red social aún en fase inicial y accesible solo por invitación, se presenta como una alternativa que prioriza las experiencias auténticas y significativas por encima de la superficialidad y la influencia de los "influencers".

Su fundador y CEO, Andrew Christodoulides, un hombre de 46 años con una larga trayectoria en el mundo digital, lo tiene claro: "A diferencia de Instagram, que está muy centrado en el 'yo', en la imagen y en la creación de una identidad muchas veces artificial, Applaudable se centra en las experiencias significativas y auténticas", asegura a La Razón.

Experiencias, no "likes"

Aunque a primera vista pueda parecerse a otras redes sociales, con su sistema de "seguir" a otros usuarios y un "feed" de contenido, Applaudable se distingue por la forma en que se generan y presentan las recomendaciones. La idea central de Applaudable es simple: compartir experiencias reales para inspirar a otros y enriquecer la vida propia. "No se trata de acumular 'me gusta' o de mostrar una vida perfecta", explica Christodoulides, "sino de conectar con otros a través de vivencias compartidas, desde las más cotidianas hasta las más trascendentales".

Para lograrlo, la plataforma se basa en un algoritmo que, en lugar de priorizar el contenido de los "influencers" o las publicaciones con más "likes", se centra en conectar a usuarios con intereses similares en base a las experiencias que comparten. "Si comparto el libro que acabo de leer, y el algoritmo entiende que tú y yo tenemos intereses similares en libros, es posible que lo veas en tu feed, y puedes repetir esa experiencia", explica Christodoulides. "De esta forma, evitamos la creación de 'burbujas' y fomentamos una interacción más genuina y enriquecedora", buscando una conexión entre personas y la creación de una comunidad basada en el intercambio de experiencias auténticas, desde las más cotidianas como ir a un restaurante hasta las más personales e intangibles como las luchas, los éxitos o las aspiraciones.

Una de las características más distintivas de Applaudable es su firme rechazo a la figura del "influencer". "En nuestra plataforma, todos somos iguales", afirma Christodoulides. "No hay espacio para la autopromoción ni para la manipulación. Queremos que las recomendaciones surjan de forma orgánica, a partir de las experiencias compartidas por los usuarios".

App Applaudable Applaudable

Este enfoque, que busca democratizar la creación y el consumo de contenido, se alinea con la visión de Christodoulides sobre el futuro de las redes sociales: "Creo que estamos entrando en una nueva era, donde la autenticidad y la conexión genuina entre personas serán más importantes que nunca. Las redes sociales deben servir para unirnos, no para separarnos".

Tejiendo la historia de nuestras vidas

Christodoulides reflexiona sobre cómo le gustaría poder mirar hacia atrás en su vida y ver todas las experiencias que realmente importaron, no solo a través de fotos o vídeos fragmentados, sino a través de la narrativa, el contexto y los detalles. "Tengo 46 años. Si pudiera mirar hacia atrás en mi vida hasta hoy y ver cada experiencia, cada encuentro, cada sentimiento... Sería como tener un mapa completo de mi historia personal", confiesa.

Y es precisamente esta visión la que ha inspirado la creación de Applaudable: una red social que permite a los usuarios tejer la historia de su vida a través de las experiencias compartidas. "Imagina poder recordar cada libro que has leído, cada viaje que has hecho, cada persona que has conocido... y poder compartirlo con otros de una manera significativa", explica Christodoulides. "Eso es lo que queremos lograr con Applaudable".

Su futuro

Aunque todavía es pronto para saber si Applaudable logrará hacerse un hueco en el mercado, su propuesta y su enfoque en la autenticidad y la conexión entre personas la convierten en una alternativa atractiva para aquellos que buscan una experiencia diferente en el mundo digital.

"Sabemos que el camino no será fácil", reconoce Christodoulides, "pero estamos convencidos de que hay un espacio para una red social como Applaudable. Una red social que nos permita conectar con otros de una manera más profunda y significativa, y que nos ayude a construir una comunidad basada en la autenticidad y el respeto".