“Romper los fusiles”: antimilitaristas y proetarras critican a las Fuerzas Armadas

El entorno proetarra y los antimilitaristas, que de todo hay, aprovechan la presencia de los soldados en las calles del País Vasco y Navarra para atacar a las Fuerzas Armadas. En uno de los carteles, se ve cómo se rompe en dos un fusil de asalto de los que utilizan los ejércitos.

“La crisis sanitaria del Coronavirus y el decreto del Estado de Alarma ha dejado en evidencia que los pilares básicos de la ya no tan “joven democracia española” son el Ejército español y su monarquía borbónica, ambas instituciones fieles descendientes del franquismo. Instituciones que se han modernizado y que han evolucionado para adaptarse a los tiempos para continuar ostentando el poder, sin duda, pero que siguen manteniendo los mismos valores y objetivos”. Ésta es la declaración de “principios” de estos individuos, según comunicado publicado en sus redes sociales.

“Algunos aplauden con las orejas entusiasmados. Otras izquierdas, no se sabe si con resignación o con “sentimiento tricornio” inconfesable, afirman que ya que están, que echen una mano, no? Que ahora toca arrimar el hombro y que no es momento para diatribas nacionalistas”, añaden.

“El Ejército está aprovechando esta situación para realizar una exhibición chusquera de efectivos y recursos con el objetivo oculto de que nadie cuestione su altísimo presupuesto y su propia existencia”.aseguran.

“En los próximos tiempos se dará un debate que resultará crucial: de dónde se saca el dinero para pagar la factura que ha provocado la crisis. Y la Armada española lo tiene claro: lo nuestro, ni tocar! Por lo tanto, hay que decidir entre bombas u hospitales, soldados o sanitarias, armas o medicinas”. Desde luego, dentro de su ignorancia, desconocen hasta los problemas presupuestarios de las Fuerzas Armadas.