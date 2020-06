Ofensiva de los socios: investigar los GAL y abdicación del Rey

Con los votos en contra del PSOE, PP y Vox se vetó ayer en el Congreso las comisiones de investigación que habían presentado Podemos y los partidos independentistas. Y lo cierto es que hemos tardado mucho en conocer cual será el próximo frente de ataque: cerrada la puerta de una comisión de investigación sobre el supuesto cobro de comisiones en el AVE saudí, los socios que facilitaron la investidura de Sánchez vuelven a la carga, y esta vez con un tema especialmente enojoso para el PSOE: la guerra sucia contra ETA y los GAL. La portavoz de Bildu anunció ayer martes en el Congreso de los Diputados que reclamará una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas por la creación de los GAL y la implicación en ello del ex presidente del Gobierno Felipe González. El detonante de esta petición han sido los documentos desclasificados de la CIA que apuntan al papel del ex presidente González en la creación de ese grupo paramilitar. Bildu ha reclamado la comparecencia de Felipe González en la Comisión de Interior del Congreso y también la del ministro Grande-Marlaska. Aizpurúa considera que los documentos confirman «lo que era un secreto a voces». Siguiendo la retórica habitual en este tipo de ocasiones, la portavoz de Bildu señaló que González «tiene la oportunidad de dar la cara y aclarar sus responsabilidades», y alertó de que su grupo echa en falta que otros grupos alcen la voz. Y este es precisamente el punto en el que se desveló el verdadero interés de Bildu en este asunto: mover a Podemos a que se retrate cuando queda ya menos de un mes para las elecciones vascas.Frente al «curioso manto de silencio» que parece haberse extendido sobre ese asunto, Aizpurúa alertó de que «no es momento de mirar a otro lado» y que «no entenderíamos que el PSOE y Unidas Podemos se pusieran de perfil».

Por otro lado, el grupo de la Izquierda Confederal en Senado, que agrupa a seis senadores autonómicos de otras tantas comunidades autónomas, ha pedido también la comparecencia de Felipe González por el mismo motivo. Componen Izquierda Confederal seis senadores de Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai y Catalunya en Comú Podem. No fue esta la única maniobra preelectoral: Esquerra Republicana (ERC), Bildu, Junts per Catalunya, la CUP y el BNG unieron ayer sus firmas para reclamar a la Mesa del Congreso que retire los cuadros y estatuas del Rey Juan Carlos I que haya en dependencias parlamentarias, al entender que tras la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo no merece ese tipo de reconocimientos. Y una más: Aitor Esteban anunció que el PNV presentará la próxima semana una proposición de ley en el Congreso para modificar la ley de secretos oficiales del Estado para que, entre otros asuntos, se pueda conocer la supuesta implicación del ex presidente del Gobierno Felipe González en la constitución de los GAL. Para el portavoz del PNV es «sorprendente» que se vayan conociendo determinados asuntos por informes de servicios secretos de terceros países, mientras en España «siguen clasificados y encerrados bajo ocho llaves».

El posicionamiento del PSOE, que a nadie sorprendió, corrió a cargo de Adriana Lastra, que trasladó todo el apoyo del partido al ex presidente González ya que se trata de un tema «juzgado y sentenciado». Preguntada por la petición de comparecencia del expresidente anunciada por Bildu, Lastra recordó que Felipe González fue el presidente que modernizó España y que hizo que el país entrara en la UE.

La posición de Podemos fue ambivalente. Por un lado el portavoz de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados, Gerardo Pisarello, defendió este martes que González explique su implicación en la creación de los GAL, concretamente aseguró que le llama la atención que González no haya dado la cara sobre este tema. Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, evitó pronunciarse sobre cuál será la postura de su grupo ante las peticiones de Bildu, tanto respecto a González y los GAL como a la de retirar todos los retratos del Rey Juan Carlos que existan en dependencias del Congreso. Echenique señaló que tienen que «estudiar con cuidado» estas peticiones.

Comisión por el 155

En Cataluña, Esquerra cerró filas con JxCat y la CUP, que votarán en un Pleno en el Parlament a favor de la abidación y la reprobacion del Rey Felipe VI por su papel durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la autonomía para frenar el avance del «procés». Además del Rey, también Pedro Sánchez se ha convertido en el blanco de los ataques de las fuerzas independentistas: JxCat ha planteado reprobarle también por su actitud durante la intervención autonómica, ya que el PSOE apoyó el 155.