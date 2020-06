Casado a Sánchez: “Los únicos antipatriotas son los socios que le hicieron presidente. El responsable es usted”

El líder del PP, Pablo Casado le recordó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez las palabras de Felipe González en el que comparó a su Gobierno con el camarote de los hermanos Marx.

Casado afirmó que, mientras sus socios quieren “humillarle” investigándole en el Congreso, adelantó que su Grupo “se opondrá a que le investiguen” “por el respeto que yo sí le tengo”. Recordó a Sánchez quiénes son sus socios y a quiénes le debe su presidencia: Un Iglesias que pide abrir un proceso constituyente para abrir el candado del 78; a Junqueras, que desde la cárcel le vuelve a pedir sentarse en una mesa de autodeterminación; “y, para su vergüenza, también Otegi que, mientras justifica el terrorismo, pacta con el Gobierno el futuro de los trabajadores", le recordó.

¿Cree que su gestión radical ha abierto una crisis constituyente?, le preguntó.

Sánchez ironizó en su respuesta y aseguró que él pensaba que Casado venía a tenderle la mano para llegar a acuerdos. Defendió su gestión la de su Gobierno y aseguró que habían logrado “muchas cosas” como evitar la destrucción de empleos y ayudar a los colectivos más vulnerables. “Con el estado de alarma hemos salvado miles de vidas”, aunque reconoció que "es cierto que no estamos todos”.

“Fracaso” en la gestión

Casado aseguró que “nadie duda en todo el mundo que su gestión ha sido un fracaso” y reprochó de nuevo a Sánchez que no sabe contar al número de muertos por la Covid y subrayó: “son 43.000 víctimas ya”. Volvió a reprenderle que su gestión ha sido “un fracaso” y le pidió que no ataque a las instituciones democráticas. Aunque “las comparaciones son odiosas” le recordó cómo en otros países, al contrario que España, sí que los Gobiernos han asumido sus responsabilidades. En Italia, el primer ministro compareció ante un juzgado para rendir cuentas por su gestión; en Francia, la fiscalía actúa de oficio frente al Gobierno; en Finlandia, cesan a un responsable por hacer una compra fallida de mascarillas; o en Chile, donde cesaron al ministro de Sanidad por modificar el cómputo de fallecidos. “¿Y usted qué hace?”, le preguntó. “Critica a los jueces, pone de fiscal a una comisaria política, oculta a los muertos y purga a los agentes que piden más medios y mascarillas”, reprochó al presidente.

Ante la mano tendida de Sánchez, Casado recordó que lleva meses ofreciéndole un “Pacto Cajal”, un marco legal frente a posibles rebrotes, una oficina para víctimas de la Covid, un plan de choque económico para crear empleo, reducir impuestos y burocracia y una comisión con autonomía de ayuntamientos para revisar la gestión y control de ayudas como la del Ingreso Mínimo Vital (IMG). “La crispación que vende su propaganda no es más que eco del no es no. La confrontación que denuncia es la huella de su cordón sanitario y la división que nos imputa es la sombra de su Gobierno". Los únicos antipatriotas que hay aquí son los que le hicieron presidente. No busque falsos culpables, el único responsable es usted”.