El Jemad: “Nuestro compromiso con la Constitución no ofrece ninguna duda”

La carta de varios militares retirados al Rey y el chat en el que varios de ellos participaban pidiendo “fusilamientos” sigue dando de que hablar y provocando reacciones entre los responsables de las Fuerzas Armadas. El último ha sido el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), general Miguel Ángel Villarroya, quien en un comunicado deja claro: “Nuestro compromiso con España y con la Constitución no ofrece ninguna duda”.

Tal y como apunta el que es el responsable de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas y cuarta autoridad militar de España (tras el Rey, el presidente y la ministra de Defensa), “la Constitución es la norma que los militares hemos jurado o prometido defender y la que inspira todas nuestras actuaciones. Una de las consecuencias de ese compromiso es la neutralidad política de nuestras Fuerzas Armadas”, porque “están al servicio de todos los españoles, sin importar dónde han nacido o lo que piensan”.

Según recuerda el general, la misiva enviada a Felipe VI es obra de “personal en situación de retiro que, al haber perdido la condición de militar, no tienen limitados ya esos derechos”. De ahí que destaque que “las opiniones de estas personas no pueden considerarse representativas del colectivo del que formaban parte con anterioridad, sino que deben verse como opiniones de ciudadanos particulares”. Eso sí, avisa de que, “con todo derecho a expresar lo que consideren”, no pueden “arrogarse un derecho de representatividad que no poseen, que daña la imagen de las Fuerzas Armadas y que sólo confunde a la opinión pública”.

“No miran al pasado”

“Las Fuerzas Armadas de nuestros días no miran al pasado”, asegura tajante para destacar que ”nuestra tarea es proteger a los españoles para que puedan llevar a cabo sus aspiraciones en paz y con seguridad. Siempre mirando al futuro. Siempre al servicio de todos los españoles y de la Constitución”, sentencia.

Este comunicado del Jemad se produce un día después de que el Ministerio de Defensa denunciase ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el chat de ex militares por si los hechos “pudieran ser constitutivos de delitos”.