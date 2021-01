Villarejo utiliza la grabación a Corinna sobre el Emérito para librarse de un delito de calumnias contra el CNI

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, que el próximo 15 de enero se sentará en el banquillo tras ser acusado por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado de haber cometido los delitos de denuncia falsa y calumnias contra el ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, utilizará en su defensa un extracto de una de las grabaciones que realizó en 2015 a Corinna Sayn Wittgenstein. En ese audio, en concreto, la ex amante de Juan Carlos I le asegura que se había sentido acosada por el que entonces era jefe del espionaje español.

Así consta en una providencia firmada el 10 de marzo de 2020 por el magistrado que investiga en la Audiencia Nacional el «caso Villarejo», Manuel García Castellón, en el que este instructor ordena que se realice «una copia certificada de la transcripción, así como del corte del audio de la grabación intervenida en la que Corinna Sayn Wittgenstein y José Manuel Villarejo hablan sobre dicha cuestión».

LA RAZÓN ha tenido acceso a este extracto de la grabación realizada por Villarejo, que dura 28 segundos, en el que Corinna Sayn Wittgenstein asegura al ex comisario que se había sentido intimidada por Félix Sanz Roldán: «Me ha amenazado la vida... y a mis hijos», dice la empresaria germanodanesa, ante lo que el comisario jubilado contesta: «Eso no se puede permitir. Es un enano, un troll miserable».

“Una copia íntegra”

El letrado de Villarejo, Antonio José García Cabrera, había solicitado al juez que le entregara una «copia íntegra» de las grabaciones de todas las conversaciones que mantuvieron su cliente y la ex amante del Rey Emérito: «Con certificación de entrega a los fines de su aportación al juicio oral que se sigue ante el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid en el procedimiento abreviado número 155/2019», según explica la Fiscalía Anticorrupción en un escrito de 9 de marzo de 2020 en el que pese a reconocer que la grabación tiene carácter reservado, reclama al magistrado que en virtud del «derecho» de defensa» se le entregue al abogado de Villarejo el audio.

Anticorrupción recuerda, además, que Villarejo mantiene que la afirmación por la que fue procesado, en concreto por acusar a Sanz Roldán de haber amenazado de muerte a la ex amante de Juan Carlos I, «se corresponde con la verdad».

El ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, a su llegada al Congreso para comparecer ante la Comisión de Secretos Oficiales

Así lo corrobora, según el abogado del ex comisario, «un acta notarial con la declaración jurada prestada en Londres por Corinna Sayn-Wittgenstein, en la que confirma que las declaraciones prestadas por Villarejo en dicho programa [Salvados], y por las que se encuentra acusado por delito de calumnia, se refieren a una conversación que tuvo con él en su domicilio en Londres en el año 2015, y que dichas declaraciones fueron verdaderas, aunque no tuvo conocimiento en ese momento de que se estuvieran grabando», indica el escrito de Anticorrupción.

Stampa y Serrano

Por todo ello, los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano consideran «procedente» que el Letrado de la Administración de Justicia «haga entrega de copia testimoniada de la trascripción, así como del corte del audio de la grabación intervenida, en la que Corinna Sayn Wittgenstein y José Manuel Villarejo hablan sobre dicha cuestión», especifica el documento remitido al juez.

Un juzgado de instrucción investigó a Villarejo y después le procesó tras la entrevista que se emitió el 5 de junio de 2017 en el programa «Salvados», de LaSexta, en la que el ex comisario aseguró que Sanz Roldán había amenazado de muerte a Corinna Sayn Wittgenstein, «siendo consciente de que no era cierto», concluye el escrito de acusación del fiscal que pide dos años de cárcel para el ex mando policial.

Denuncia falsa

Villarejo también está acusado de haber presentado una denuncia falsa contra el ex director del CNI y un periodista, que publicó una fotografía suya que, según el ex comisario, fue facilitada por los servicios secretos con autorización de Sanz Roldán.

Corinna Sayn Wittgenstein es uno de los testigos propuestos por el ex comisario para el juicio del 15 de enero, por lo que prestará declaración por videoconferencia desde Londres, ciudad en la que reside.