Vox ficha a Juan Carlos Girauta para un acto de su fundación

La Fundación Disenso el think thank creado por Vox con el fin de expandir su influencia y que abarca varias estructuras reunirá mañana al ex diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, al vicepresidente del ECR y Eurolat, Hermann Tertsch, al investigador senior de The Heritage Foundation, Mike González, y al abogado Alfredo Timermans para reflexionar sobre el futuro de la libertad de expresión ante la amenaza de las grandes empresas tecnológicas.

Los de Abascal han venido denunciado varios días la “censura sistémica” las redes sociales de cuentas como Facebook, Twitter, Google o YouTube a Donald Trump y a sus partidarios, el cierre de la cuenta de Vox o el veto a Parler por parte de los servidores de Amazon, temas de los que debatirán mañana en el webinar, moderado por el Jefe de Estudios de la Fundación Disenso, Eduardo Fernández Luiña, y que se podrá seguir en directo a partir de las 19.00 horas en el canal de YouTube de la fundación Disenso.

Abascal anunció hace una semana que había iniciado conversaciones con “líderes políticos internacionales” para afrontar el “ataque” a la libertad de expresión que, indicó, se está produciendo a nivel global en las plataformas de redes sociales. “Las bigtech no pueden convertirse en policías globales del pensamiento. Y mucho menos de un pensamiento sectario, que guarda sitio para talibanes, terroristas y chavistas y censura a los disidentes. Estamos ante una amenaza global a las libertades fundamentales”, indicó en su cuenta de Twitter. Además, como tuit fijado tiene uno donde invita a sus seguidores a seguirle en otro tipo de redes lejos de la censura.