“Las mujeres estamos ya cansadas de hacer el trabajo sucio para tener que apartarnos en los momentos históricos”. La que habla es Mónica García, candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Y lo hace tras el portazo de su formación a Pablo Iglesias, el “macho alfa” que acude al rescate de la izquierda. Pero se ha encontrado con una férrea oponente, con muchas cosas que decir: “Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin necesidad de que nos tutelen”.

Y es que desde que Iglesias anunciara que se presentaba como candidato por Podemos en las próximas elecciones del 4 de mayo, son muchas las voces que se han alzado contra la actitud displicente y paternalista del líder morado. Su OPA al partido de su archienemigo Íñigo Errejón, lejos de salirle bien, le ha salido bastante mal. No solo se lleva un rotundo no a su engañosa oferta sino un rapapolvo por su actitud machista y condescendiente con las mujeres.

Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de esta situación. Hombres y mujeres por igual, recogían las palabras de la candidata de Más Madrid y criticaban con dureza al “macho alfa” Iglesias. Más allá de ideologías o signo político, el sentir de Mónica García ha sido el de muchos. Uno de los primeros en alabar esa reivindicación feminista fue el exministro de Cultura Máxim Huerta.

Máximo Huerta

Un portazo en toda regla que coincide con aquellos que ponían sobre el tapete una situación, cuanto menos curiosa. Los denominados partidos de ultraderecha, entiéndase PP y VOX, tienen dos mujeres como candidatas: Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio. Mientras, las formaciones de izquierda, férreas defensoras del feminismo, están encabezadas por Ángel Gabilondo (PSOE) y Pablo Iglesias, que no tiene ningún problema en asimilar que “unidas, podemos”. Ahora, a esa lista hay que sumar una mujer más, por no decir la única al otro lado del espectro político, Mónica García.

El machista Pablo Iglesias

El propio Íñigo Errejón dejaba claro que la mejor defensa siempre es un buen ataque y que las “cicatrices” con Iglesias no están curadas, ni lo estarán. “El feminismo nos ha enseñado que no siempre tenemos que ser los protagonistas”, aseguraba el líder de Más País, dentro de la estrategia marcada para dejar en mal lugar a su antiguo compañero de aventuras. Estrategia a la que se ha sumado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

"Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo duro para que luego, en los momentos históricos, nos pidan que nos apartemos" — Rita Maestre

Pero en esto del feminismo, no todas las voces suenan al unísono. La siempre polémica Dina Bousselham, mostraba una vez más su apoyo al omnipresente Iglesias y arremetía así contra la candidata de Más Madrid: “Ahora mismo Mónica García de Más Madrid en ARV sin saber explicar por qué su proyecto es diferente al de Unidas Podemos. La decisión de no apostar por la unidad y no aprender de los errores del pasado creo que les va a pasar factura. Lo de usar el feminismo como excusa, mal”. A buen entendedor...