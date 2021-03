¿Tiene pruebas Bárcenas de que Rajoy cobró sobres de la Caja B?

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas está citado a declarar este miércoles por videoconferencia en la comisión de investigación que el Congreso de los Diputados ha promovido sobre el espionaje que sufrió en 2013 tras anunciar su intención de tirar de la manta y aportar pruebas de la financiación irregular del Partido Popular con José María Aznar y Mariano Rajoy.

En su testimonio en el marco del juicio de la Caja B del PP, que se celebra en la Audiencia Nacional, Bárcenas se mostró convencido de que agentes del Ministerio del Interior, como el comisario José Villarejo, le sustrajeron al menos dos grabaciones que demostraban que tanto Mariano Rajoy como el ex secretario general Javier Arenas conocían que él y el ex tesorero Álvaro Lapuerta administraban una Caja B. Por eso, Bárcenas será interpelado por los diputados de los diferentes grupos sobre si todavía tiene copias de esas grabaciones, y si conserva pruebas de que Rajoy y otros cargos cobraron sobres en B.

Sin embargo, la versión que trasladó la semana pasada Bárcenas al tribunal difiere totalmente de la que dio en sus dos primeras declaraciones como perjudicado, celebradas en enero y febrero de 2019, en el denominado “caso Kitchen” sobre el espionaje al ex tesorero del Partido Popular. En estas comparecencias en la Audiencia Nacional, que tuvieron lugar antes de que se levantara el secreto de sumario, el ex senador por Cantabria declaró que nunca había grabado en su vida una conversación.

Negró grabaciones

“Entonces yo le envío a Javier Gómez de Liaño mi móvil y la tableta. Si hubiese habido un soporte grabado por mí, teniendo en cuenta la disputa que ya había entre los dirigentes o algunos dirigentes del PP con respecto a mí, por supuesto que lo hubiese dado, todo, absolutamente todo. Era el momento; si le estoy dando los ‘Whatsapp’ es porque los tengo, y si hubiese tenido una grabación, también. En fin, estábamos en lo que estábamos en aquel momento”, reconoció al juez.

“Yo no he ido a una tienda de espías en mi vida, y no he grabado jamás una conversación como dije aquí, ni en vídeo ni en audio, en ninguno de los soportes”, prosiguió Bárcenas, que después destacó: “Ellos suponían que existían grabaciones, vídeos, lo que la prensa se ha querido inventar a lo largo de todo este tiempo. En función de una realidad paralela que habían creado los medios en cuanto a la existencia de determinadas pruebas, yo creo que había mucha preocupación”, completó Bárcenas.

El ex tesorero del PP ya fue condenado por el Tribunal Supremo a 29 años de cárcel, de los que cumplirá de forma efectiva 12 años. Bárcenas, que pretende evitar nuevas condenas, trata de convencer a la Fiscalía Anticorrupción de que está colaborando con la Justicia. En esta intención se enmarca su confesión de la semana pasada, que fue calcada a la que realizó Bárcenas en julio de 2013 ante el juez del “caso Gürtel”, Pablo Ruz, en la que reconoció que el PP se había financiado de forma ilegal.

Otros comparecientes

Tras Bárcenas comparecerá en el Congreso, ya de forma presencial, Miguel Ángel Bayo Herranz, el funcionario encargado de gestionar y trasladar de Interior a la Policía los fondos reservados.

Las comparecencias se retomarán mañana, que está citado Felipe Eduardo Lacasa, colaborador en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de su entonces máximo responsable, Eugenio Pino. Lacasa, que también hacía de “cajero” de esos fondos llegó a reconocer ante el juez que el modo en que se repartía ese dinero le parecía un poco “extraño”, según informa Europa Press.

Y a las seis y media se espera al director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González, conocido como ‘comisario Lenin’, de quien depende ahora la distribución y justificación de los fondos reservados.