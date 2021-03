Nueva fuga en las filas de Ciudadanos. Después del portazo del que fuera coordinador del partido en Valencia, Toni Canto, tras la salida de Fran Hervías al PP y la última en la Asamblea de Madrid de un diputado que aseguraba que habían sido presionados para firmar una moción contra la presidenta en funciones Isabel Díaz Ayuso se siguen produciendo las bajas.

En este caso el diputado que ha tomado la decisión de abandonar las filas de la formación naranja tras su “deriva sanchista” ha sido el portavoz de Interior de Cs en el Congreso de los Diputados, Pablo Cambronero.

Cambronero es agente de la Policía Nacional en excedencia y fue portavoz del sindicato policial UFP. Afiliado a Ciudadanos desde 2014, es licenciado en Derecho y Máster en Práctica Jurídica.

Este diputado naranja, próximo al ex secretario de Organización de Ciudadanos Fran Hervías, fue una de las voces críticas de entre los diez diputados que tiene Arrimadas en el Congreso ante la falta de Asunción de responsabilidades tomadas en la Ejecutiva del pasado lunes.

Cambronero ha hecho pública su decisión a través de su cuenta de Twitter, en la que ha adjuntado una carta explicando los motivos que le han llevado a tomar la decisión: “He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé. No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer. Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo”, ha escrito.

Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé.



No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer.



Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo. pic.twitter.com/af0AxewfCV — Pablo Cambronero 🇪🇦 (@PabloCamPiq) March 17, 2021

El “sanchismo” de Arrimadas

De este modo, la deriva sanchista de Arrimadas provoca una nueva víctima. La última fue la del diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Sergio Brabezo, quien dejó claro que “Cs Madrid no sólo intentó frenar la convocatoria de elecciones de manera torticera aliándose con el sanchismo, sino que a los diputados naranjas se nos presionó para firmar una moción de censura contra la presidenta Ayuso que proponía a Ignacio Aguado como su sustituto”. Según Brabezo, “el hecho que más me dolió fue cuando el ex vicepresidente Aguado insultó a Díaz Ayuso, una compañera de Gobierno”. A su juicio, Cs ha abandonado el centro y la moderación para abrazar una forma “radical” de hacer política.

Más claro lo tenía, sin embargo, el diputado Fran Hervías, quien ya tenía en mente la decisión de darse de baja del partido y renunciar a su acta como senador, según reconoce él mismo en conversación con LA RAZÓN. “Tras las elecciones de Cataluña -donde el partido perdió 30 escaños- tuve una reunión con el vicesecretario general de Cs y su adjunto, Carlos Cuadrado y José María Espejo. Es ahí donde visualice que el partido no iba a cambiar de estrategia y que iban a continuar en el acercamiento al Gobierno de Sánchez”, relata para después especificar que ese fue “el detonante” de todo. “Vi claramente que no tenía cabida en este proyecto. Espejo me comunico que su estrategia seguiría siendo el acercamiento porque consideraban que era lo que pedía el votante de Cs”.