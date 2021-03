“Josu Ternera” se ha desvinculado hoy ante el juez del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza de 1987 en el que once personas fueron asesinadas, entre ellas seis niños. El histórico ex dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea ha declarado por videoconferencia desde París en relación a esta causa, una de las cuatro que tiene pendientes en España.

“No tengo relación con estos hechos, que además son objeto de otro procedimiento en el Juzgado Central número 3 por el que Francia ha denegado mi entrega”, se ha limitado a asegurar el ex dirigente etarra, según fuentes jurídicas. Y es que “Josu Ternera” considera que -pese a ser dos procedimiento diferentes- la decisión de Francia de no acceder a su entrega a España para que sea juzgado por un delito de lesa humanidad por su supuesta responsabilidad por los atentados cometidos cuando era jefe de ETA incluye también la negativa a que sea procesado por el atentado contra la casa cuartel, cometido en ese periodo.

Urrutikoetxea, que ha declarado en español y en francés, ha dejado claro desde un principio que se acogía a su derecho a no contestar ni al juez Ismael Moreno ni al fiscal Pedro Rubira, como tampoco a las acusaciones: la AVT, la asociación de guardias civiles AEGC y a la defensa de varias víctimas del atentado.

No obstante, el juez Ismael Moreno le ha comunicado su procesamiento por este atentado, algo que no había podido hacer hasta ahora al haber estado “Josu Ternera” fugado durante 17 años, hasta que fue detenido en 2019 en los Alpes franceses. En la actualidad, el ex jefe de ETA se encuentra en París en libertad con control telemático a la espera de que se lleve a cabo su entrega a España una vez afronte los dos juicios que tiene pendientes en Francia (que se deben repetir porque se celebraron en su ausencia cuando estaba huido de la Justicia).

Fue precisamente su imputación por este atentado lo que motivó su fuga en noviembre de 2002 con el objetivo de eludir su declaración en el Tribunal Supremo, que había asumido la instrucción del procedimiento tras ser elegido parlamentario vasco.

Un asesinato de 1980 y la financiación de ETA

Ésta es una de las cuatro causas por las que la Audiencia Nacional reclama a Francia la entrega del ex jefe de la banda terrorista. La Justicia gala rechazó ponerle a disposición del tribunal español para que sea juzgado por un delito de lesa humanidad por su supuesta responsabilidad en los asesinatos cometidos por ETA bajo su mando. Sin embargo, sí ha accedido a su extradición tanto por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza como por el asesinato, en Vitoria en 1980 ,del directivo de Michelín Luis María Hergueta y por la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas”.

El juez Santiago Pedraz ya interrogó a “Josu Ternera” en relación a estas dos últimas causas. El ex dirigente de ETA negó cualquier responsabilidad en el asesinato que costó la vida al directivo de Michelín e insistió que fue responsabilidad de ETA p-m, a la que no pertenecía. Ahora, el magistrado está a la espera de un informe policial que ratifique o no si fue esa rama escindida de la banda terrorista la autora del atentado para decidir si revoca el procesamiento.

Respecto a su participación en supuestas reuniones sobre la financiación de ETA a través de las “herriko tabernas”, la defensa de Urrutikoetxea las enmarcó en su actividad política como parlamentario.