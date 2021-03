¿Vicepresidente y candidato?

Tras el anuncio del vicepresidente de dejar el Gobierno y dar el salto a la política madrileña, ¿actualmente mantiene su escaño en el Congreso?

Sí. El vicepresidente sigue siendo diputado de Unidas Podemos en la Cámara Baja. Hasta el momento no ha comunicado cuando dejará su acta.

¿Puede Iglesias ser vicepresidente, candidato y diputado a la vez?

Sí, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) lo permite. Y existen precedentes en la historia política reciente. Para las elecciones autonómicas de Cataluña, los candidatos a president de la Genreralitat Ignacio Garriga (Vox) y Laura Borràs (JxCAT) no dejaron su acta como diputados en la Cámara Baja hasta que la semana pasada se constituyó de manera oficial el Parlament catalán. Es el momento en que optan por un puesto u otro.

¿El caso del vicepresidente es similar al del ex ministro Salvador Illa que dejó el Gobierno para ser el candidato del PSC en Cataluña?

No. Salvador Illa no era diputado en las Cortes Generales. Pese a ser ministro socialista no concurrió como candidato a las elecciones generales, sino que fue un perfil independiente dentro del Gobierno, por lo que el caso de Iglesias y de Illa es totalmente diferente.

¿Hasta cuándo puede ser diputado Iglesias?

Hasta que se constituya oficialmente la Asamblea de Madrid tras las elecciones autonómicas. Será en ese momento, en el caso de que Iglesias logre su escaño en las urnas madrileñas cuando deba renunciar a su acta como diputado en el Congreso. No podrá mantener ambas acta (la de diputado en la Cámara Baja y la autonómica en la Puerta del Sol, de manera simultánea). El artículo 155.3 de la LOREG, reza literalmente: «Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente (en referencia al Congreso de los Diputados y el Senado), ni acumular el acta de una Asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso».

¿Qué ocurre si Iglesias no consigue un escaño en la Asamblea de Madrid?

En ese caso, siempre que no haya renunciado a su acta de diputado en la Cámara Baja previamente, el todavía vicepresidente, si no logra representación autonómica, podrá continuar como diputado en el Congreso.

¿Ello le beneficiaría?

Sí. Es una posible jugada y bien estudiada. Si el vicepresidente no consigue su objetivo, un extremo poco probable, se asegura así poder mantener su puesto en el Congreso, y su sueldo, pues el cargo y el sueldo que no tendrá tras el 4-M será el de vicepresidente del Gobierno. Además, al mantener su acta como diputado Iglesias seguirá estando aforado ante el Tribunal Supremo.

Si Iglesias obtiene escaño autonómico, ¿puede renunciar a él?

Sí. De hecho, es un movimiento que no se descarta en absoluto. En la formación morada, a día de hoy, rehusan de hablar cuando dejará Iglesias su acta como diputado. El objetivo es esperar a tener los resultados electorales en la mano pues, en el caso de que no gane las elecciones en la Comunidad de Madrid, existe la posibilidad de que el líder morado rechace sentarse en la oposición y renuncie a su acta como diputado autonómico.

¿Qué le pide la oposición?

Desde Vox criticaron ayer que pueda ser a la vez vicepresidente del Ejecutivo y candidato a la Comunidad de Madrid manteniendo su escaño: «Si es valiente y quiere demostrar ese compromiso con esa izquierda madrileña que va a combatir el fascismo, que deje el escaño», dijo Espinosa de Los Monteros.