Freddie Highmore llega con una madre letal

La familia nunca fue un espacio de calma para Julie y Edward, pero esta vez la reunión promete más que reproches o silencios incómodos. Telecinco estrena “Asesina a sueldo”, una miniserie británica de seis episodios donde el reencuentro entre una madre retirada del oficio de matar y su hijo periodista se convierte en una persecución internacional con cuentas pendientes, balas, y un amor mutuo que no sabe si confiar o salir corriendo.

Freddie Highmore, conocido por darle humanidad al quirúrgico Shaun Murphy de “The Good Doctor”, cambia de registro para interpretar a Edward, un joven que busca respuestas y encuentra preguntas aún peores. La otra mitad del duelo emocional la completa Keeley Hawes, tan elegante como peligrosa, en un papel que le exige contención, mirada gélida y brazos listos para la huida.

Todo empieza en una isla griega que parece demasiado tranquila para ser real. Allí vive Julie, exasesina que lleva una década jugando al escondite con su pasado. La visita de Edward, que llega cargado de interrogantes sobre su padre y un fondo fiduciario demasiado generoso, activa una secuencia de eventos que huelen a pólvora. Desde el primer episodio, la serie deja claro que el tiempo de descanso terminó: esto es una fuga emocional y física a todo gas.

“Asesina a sueldo” juega a dos bandas: drama íntimo y thriller internacional. Por un lado, la serie investiga lo que significa ser madre cuando tu historial profesional está manchado de sangre. Por otro, expone los entresijos de una poderosa empresa minera familiar, los Cross, que hacen del poder su verdadero apellido. Allí aparecen nombres como Gina Gershon, Shalom Brune-Franklin o Devon Terrell, en papeles que agregan textura a una trama que no se conforma con una sola capa de conflicto.

La narrativa, firmada por los hermanos Harry y Jack Williams —creadores de “El turista”—, se toma el tiempo justo para desarrollar las relaciones, pero no renuncia a la tensión. Hay acción, sí, pero también conversaciones que pesan más que un disparo. El montaje y la dirección se apoyan en paisajes tan fotogénicos como contradictorios: belleza escénica para esconder miseria humana. Cada episodio avanza como una pieza más de un puzle que Edward no sabía que existía, y que Julie ha intentado destruir desde hace años.

Lo más interesante de “Asesina a sueldo” no está en su carga explosiva, sino en el vínculo que intenta rearmarse entre dos personas que no saben cómo mirarse sin romperse. Madre e hijo, con pasados paralelos pero vidas ocultas entre ellos, se enfrentan a enemigos reales, a traiciones familiares y, sobre todo, al dilema de cómo seguir siendo algo parecido a una familia cuando todo lo que une es precisamente lo que no se dijo. Una miniserie que, sin alardes gratuitos, consigue mantener la atención con buen pulso narrativo y personajes que no buscan ser héroes, solo sobrevivientes con mochila emocional.