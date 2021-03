El cerco a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña sigue imparable. La última decisión adoptada por la Generalitat afecta de manera directa a la salud de los agentes estatales que prestan servicio en Cataluña. De forma unilateral, el Govern ha decidido excluir de la vacunación contra la covid-19 tanto a policías como guardias civiles. Y todo ello, por motivos políticos.

La Confederación Española de Policías (CEP) informa de que “los días 26, 29 y 6 de abril estaba prevista la campaña de vacunación de la Generalitat para Policías Nacionales y Guardias Civiles” y que esta mañana “se nos comunica que está campaña ha quedado suspendida sine die, salvo para los compañeros con edades comprendidas entre los 60 y 65 años, en una decisión unilateral del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, al frente del cual se encuentra Alba Verges”.

En un duro comunicado, subraya que “la Generalitat está jugando con la salud de los policías nacionales, sus familiares y de la población que acude a renovar sus documentos, en un burdo y zafio intento de castigar a los profesionales de la agentes de la seguridad del Estado destinados en Cataluña”.

Por ello, solicitan al Ministerio de Interior, que vacune a los agentes excluidos a través del Ministerio de Defensa en cuarteles militares y “fuera de las injerencias políticas por parte de una Comunidad Autónoma que juega con la salud come medio de presión político”. “Sabíamos de los deseos políticos de “muerte administrativa” de la Policía nacional y Guardia Civil en Cataluña por parte de los sectores independentistas que conforman hoy el Ejecutivo catalán, lo que no esperábamos todavía era del deseo de “muerte física” de los hombre y mujeres que conformamos la FCS del Estado en Cataluña. Hemos puesto la decisión de la Generalitat en manos de nuestro Gabinete Jurídico que estudiará una posible denuncia por negar el Derecho a la salud a los Policías, Derecho recogido en nuestra Constitución”, anuncia la CEP.

Desde la asociación de la Guardia Civil APROGC, instan al Ministerio de Sanidad a que aclare de forma urgente el motivo del cambio de protocolo de vacunación a sus agentes en Cataluña. Una decisión tomada “unilateralmente”, a su juicio, al decidir que no se vacunarán a guardias civiles menores de 60 años.

Instamos al Ministerio de Sanidad @sanidadgob para que aclare URGENTEMENTE el motivo del cambio de protocolo de vacunación a @guardiacivil en Cataluña UNILATERALMENTE por @gencat. decidiendo que NO se vacunarán guardias civiles menores de 60 años. #HablandoCLARO🇪🇸 pic.twitter.com/CuKAwJBiwe — Asociación PRO Guardia Civil (@APROGC) March 25, 2021

El SUP denuncia la “marginación” de la Policía en la vacunación en Cataluña

Por sus parte, el el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado la “marginación” de los agentes al suspender “sin justificación” la inmunización de la plantilla de este cuerpo, que ahora solo incluye a los agentes de entre 60 y 65 años, mientras que los Mossos y los de las Policías Locales “ya han sido vacunados”. El sindicato atribuye este hecho a que en Cataluña “prevalece” la política sobre la sanidad, ante la “pasividad” del Gobierno y la “inacción” y el “silencio” de la Dirección General de Policía. “La Policía Nacional, al revés que en el resto de España, no es un colectivo esencial en la campaña de vacunación” de Cataluña, es una “policía de segunda”, opina el SUP, que califica la decisión del Govern de inaceptable. Por ello, “exige” que los agentes de la Policía Nacional destinados en Cataluña “reciban de inmediato el mismo trato sanitario que los policías locales y autonómicos”, colectivo cuyo trabajo “reviste vital importancia” en un contexto de pandemia.