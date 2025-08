De México a Netflix: Así es la sobrina artista de Ana Duato que ha heredado sus genes

Lo de ser «hija de» o «sobrina de» es algo que evidentemente no va con Andy Duato, pues prácticamente su nombre no ha sonado hasta que no ha aparecido en pantalla, y no lo ha hecho en un photocall o en redes de la mano de su tía o de su primo, que bien podría, puesto que los dos son actores muy reconocidos: Ana Duato y Miguel Bernardeau. Ha preferido trabajar en silencio y que su nombre empezara a sonar cuando pudiera hablar de un proyecto propio, y así lo ha hecho, tras ser protagonista en «Olympo», uno de los últimos éxitos de Netflix.

Pero, pese a venir de una familia de artistas, no siempre tuvo claro que su vocación fuera la de actuar. De hecho, hasta los siete años no convivió con sus tíos y primos, puesto que ella nació y vivió hasta entonces en México, y sus padres siempre han querido mantenerse en el anonimato, algo que ella respeta escrupulosamente. Estudió en París y se decantó por Política, Filosofía y Economía, pero no tardó mucho en darse cuenta de que le gustaba la interpretación y tomó la decisión de cambiar de rumbo profesional y formarse en el Method Acting Center.

Su primer gran proyecto

Después regresó a España y continúo con su formación, en este caso en la Escuela Cristina Rota donde se han formado muchos otros actores, como, por ejemplo, recientemente Arianna Aragón, la hija de la mujer de Carlos Sobera, que actualmente trabaja en teatro con él. Y ya ha querido ir un paso más allá, porque además del delante de las cámaras le interesa el detrás, y durante el curso pasado comenzó un máster de guion en ECAM (Escuela de Cinematografía y Audiovisual de la Comunidad de Madrid).

«Olympo» ha sido su primer gran proyecto, su papel protagonista. En la serie de Netflix interpreta a una atleta que se ve obligada a seguir un tratamiento médico que no le ayuda en sus objetivos y lucha con todas sus fuerzas para superarse en cada momento. Pero antes de este, ya había hecho otros dos personajes, aunque mucho más pequeños. Hizo de Nora en «HIT», una chica que tenía un trastorno de la personalidad, un personaje muy difícil que tal como ella misma relató en su momento le hizo aprender mucho sobre sus capacidades. Y en 2024 hizo un secundario en «¿A qué estás esperando?», que fue el puente para llegar a formar parte de «Olympo».

Activa en redes

En cuanto a su personalidad, siempre se ha considerado alguien muy introspectivo. En sus redes sociales queda claro que le gusta todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la calma, además utiliza la plataforma para compartir todo lo referente a su trabajo y dar a conocer el proyecto en que se encuentra inmersa en cada momento. También comparte en algunas ocasiones momentos de su día a día, donde sobre todo últimamente la hemos visto compartir verano y viajes con algunos de sus compañeros en la serie, sobre todo con la actriz Nira Osahia y Agustín de la Corte, con quienes parece haber creado una buena amistad.

También en su Instagram se puede apreciar que Andy es muy comprometida con diferentes causas, desde la lucha LGTBIQ+, como todo lo relacionado con personas con discapacidad y el colonialismo. Y todo ello, además del día a día y el mundo que le rodea, le lleva a escribir poesía, algo que lleva haciendo desde pequeña, y que muchas veces acompaña con la guitarra, que también sabe tocar y componer transformando así la poesía en música.

La hija de Belén Rueda

Su familia es un gran pilar para ella, pero sus padres siempre han querido vivir al margen de los focos, tanto ahora que su propia hija está empezando a conocer las mieles de la fama como cuando solo era Ana Duato y su marido, el productor Miguel Bernardeau, quienes atraían a los focos. Andy es tres años menor que su primo Miguel y cinco años mayor que María, su otra prima. Los tres mantienen una muy buena relación, y a través de las redes de la última, que es la que más momentos cotidianos comparte, da buena cuenta de ello. De hecho, también se llevaba muy bien con Aitana y mantiene el buen rollo incluso tres años después de la ruptura con su primo. Ambas se siguen en redes y se comentan con cariño en algunas ocasiones. Pero si tiene una gran amiga dentro del mundo del espectáculo es Lucía Écija, la hija de Belén Rueda y Daniel Écija, y ella tiene, igual que Andy, una gran curiosidad por el mundo del cine y la televisión desde el punto de vista de la producción. Eso les une ahora y esperan poder trabajar juntas en el futuro creando proyectos propios, pues es el objetivo que se han marcado en la actualidad. Y eso solo quiere decir que la sobrina de Ana Duato ha llegado a la esfera pública pisando fuerte y para quedarse.