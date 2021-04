El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se enroca y no dimite. La contundente sentencia de la Audiencia Nacional en la que se le desautoriza por haber cesado de manera ilegal al coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil de Madrid, no parece afectarle. Ayer, arropado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, asistió a la toma de posesión en Teruel de la primera mujer que manda una comandancia y fue contundente en sus declaraciones, en el sentido de que va a seguir trabajando y que no se ha plantado dejar el puesto.

Era la primera aparición en público de Marlaska tras conocerse la sentencia y la pregunta era obligada. El ministro, que va a recurrir la decisión judicial, se mantiene firme pese al malestar en el seno de la Benemérita tras conocerse que lo que era patente: de los Cobos había actuado conforme a la legalidad.

Además. está el asunto del ascenso a general del coronel que, pese a estar calificado como número 1 por el Consejo Superior de la Guardia Civil y por sus propios compañeros de promoción, fue saltado, en un hecho sin precedentes, por el Gobierno, en una decisión que, obviamente, perjudica sus expectativas profesionales dentro del Cuerpo.

Ayer mismo, desde la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) se preguntaban por qué Interior recurre la sentencia de Pérez de los Cobos y la Fiscalía no hizo lo propio con la que absolvió al mayor de los Mossos D’Esquadra, José Luis Trapero, que había sido acusado de un delito de sedición. Entonces se consideró que los argumentos de la Audiencia Nacional eran contundentes y, ahora, en que está por medio «el honor de un mando», no ocurre lo mismo.

En cualquier caso, habrá que esperar a la decisión que se adopte en su momento, cuando el coronel solicite la ejecución provisional de la sentencia y su reposición al frente de la Comandancia de Madrid, que en estos momentos ocupa otro mando del Cuerpo. Si la resolución es favorable, se podría dar el caso de que una comandancia tuviera dos jefes para el mismo puesto, lo que no parece lógico, por lo que habría que habría que optar por destinar al actual a otra unidad, lo que es una forma de perjudicarle en un asunto en el que nada tiene que ver.

Un auténtico embrollo que tendría fácil solución si se optase por ascender a general a Pérez de los Cobos, lo que no parece que esté en la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, en la sentencia se recoge la información aportada por el que entonces ocupaba la Dirección de Apoyo Operativo, el teniente general Laurentino Ceña, en el sentido de que había sido informado por la directora general del Cuerpo de que la decisión del cese de de los Cobos «venía de Moncloa».

Esta afirmación vendría a corroborar lo que se comentó en el momento del cese, argumentado en cuestiones ilegales relacionadas con unas diligencias de Policía Judicial de las que no podía informar el coronel.

Se subrayaba que su importante participación en el desmantelamiento de la intentona golpista del 1-O en Cataluña y su posterior declaración en el juicio contra los participantes en la misma, le habían puesto en el punto de mira de los separatistas, socios preferentes del Gobierno socialista. El cese también coincidió con la polémica por la actuación de la Guardia Civil en la vigilancia del chalet de Pablo Iglesias en Galapagar.