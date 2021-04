Gibraltar ha denunciado 4.618 supuestas “incursiones” españolas desde 2010

El Reino Unido ha presentado, desde 2011, un total de 436 notas verbales de protesta en relación a 4.618 supuestos incidentes en Gibraltar por lo que considera incursiones en su territorio de buques o aviones de las Fuerzas Armadas españolas. Es la respuesta que da el Gobierno al diputado de EH-Bildu, Jon Iñarritu García, quien preguntaba por las quejas de la colonia británica por “incursiones militares o policiales en el espacio terrestre, aéreo o marítimo reclamado por Gibraltar”.

Antes de detallar las cifras de protestas británicas, el Ejecutivo deja claro que “la posición de España respecto de los espacios cedidos y no cedidos a Gran Bretaña por el Tratado de Utrecht permanece inalterada desde la fecha de dicho Tratado. El Reino de España no reconoce al Reino Unido otros derechos y situaciones relativos a los espacios de Gibraltar que no estén comprendidos en el artículo X del Tratado de Utrecht de 1713, suscrito entre las Coronas de España y la Gran Bretaña y que no incluyen ni el espacio aéreo suprayacente a la Colonia, ni mar territorial alguno ni el istmo que une al Peñón con la península”.

De hecho, el Gobierno español es tajante al apuntar que “no tiene duda alguna sobre los límites del territorio español y, por lo tanto, hace hincapié en que “no cabe en ningún momento hablar de ‘incursiones’”: “Los buques y aeronaves españoles ejercen sus cometidos en las aguas españolas y en el espacio aéreo territorial español, respectivamente, sin que ello se haya aducido hasta tiempos muy recientes como causa de pretendidas ‘incursiones’”.

España: “Son simples incidencias”

Y es que, mientras para el Reino Unido se trata de “incursiones” o “incidentes”, “para España, en la mayoría de los casos, se trata de simples ‘incidencias’ que surgen al ejercer sus competencias sobre unos espacios marítimos que se encuentran bajo soberanía española”. Y recuerda al mismo tiempo que “la interlocución diplomática y la formulación de protestas se realiza entre España y el Reino Unido, que es la potencia administradora del territorio de Gibraltar de conformidad con la doctrina de Naciones Unidas”, nunca con la Colonia.

En lo que se refiere al presente año 2021, hasta el día 16 de febrero (cuando se registró la pregunta parlamentaria), España ha recibido 4 Notas Verbales británicas de protesta, relativas a 69 incidencias.

Mientras, en 2020, fueron 34 las Notas Verbales británicas de protesta relativas a un total de 598 incidencias, divididas en dos categorías: 535 por la presencia de embarcaciones de Estado españolas en las aguas adyacentes al Peñón de Gibraltar y 63 por la presencia de aeronaves de Estado españolas en el espacio aéreo suprayacente al Peñón de Gibraltar.