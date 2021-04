La campaña de Podemos: trata de ridiculizar a Ayuso y acaba comparando a Iglesias con una piedra

Unidas Podemos ha vuelto a protagonizar una campaña polémica de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. En un intento de ridiculizar a la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso, los morados han naufragado en su objetivo de cargar contra los populares al comparar ciertas iniciativas con las que, supuestamente, está en contra la presidenta madrileña.

En un video difundido en redes sociales han tratado de explicar por qué, según ellos, el PP presenta a Díaz Ayuso como candidata y no a una piedra. A su juicio, si el PP presentase a una piedra como cabeza de cartel, ganaría igual, pero, argumentan, " necesitan una candidata que sea capaz de dejar abandonada a la gente y pensar solo en los intereses de unos pocos”, dicen.

En el vídeo una voz explica lo que una piedra no puede hacer y lo que Ayuso sí. A su juicio, Ayuso “si puede dejar abandonada a la gente y una piedra no”. A su juicio, “por eso la presentan a ella y no a una piedra”. En clave electoral, el partido reivindica que “si esto lo hemos pensado alguna vez, ¿por qué no hacemos algo para cambiarlo?”.

En otro tuit, el partido emula que ha hecho un “test” entre una piedra y Ayuso. Según el partido “pensaban que iba a estar más reñido”, pero en su intento de poner en evidencia a Ayuso, lo cierto es que han acabado haciendo lo contrario y colocando al ex vicepresidente segundo y cabeza de cartel de Unidas Podemos al 4-M como si fuese una piedra. El partido asegura que mientras la piedra no privatiza lo público, Ayuso sí, o que, por ejemplo, Ayuso “quiere que suba tu alquiler” y la piedra no. Una piedra no pactaría con Vox y Ayuso sí, dicen.

Creíamos que iba a estar más reñido... pero no. pic.twitter.com/Ah2G5HmUcs — PODEMOS (@PODEMOS) April 13, 2021

Tras publicar esta campaña el partido ha visto como ha “pinchado” en su objetivo de cargar contra Ayuso. En Twitter, una multitud de usuarios han arremetido contra el partido por su comparación. Incluso hasta votantes reconocidos del partido han dado a entender que no encontraban sentido a esta campaña. Una de las internautas les ha pedido que “no entren en el juego de la humillación que practica la derecha” y les ha instado a centrarse en sus propuestas y en ellos.

Soy votante vuestra, y os pido que no entréis en el juego de humillación que practica la derecha. Informadnos de vuestras propuestas y centraros en vosotros, no en el resto. — Nagore Oiarbide Cervera (@NagoreOiarbide) April 13, 2021

Otro internauta cree que en vez de ser una cuenta de “memes” son una cuenta de “memos”. Otro les ha recordado que “son un partido que está en el Gobierno. No una cuenta de memes”.

Más que una cuenta de memes son una cuenta de "memos"... 🤭 — Miguel A. González (@ma_gonzalezs) April 13, 2021

De la misma manera, otro usuario les ha criticado por ser un partido que “entiende más de piedras” que de personas. “El otro día en Vallecas se vio que son parte habitual de vuestro argumentario”.