Un juez de Mahón imputa al notario amigo del ex secretario de Estado investigado en ‘Kitchen’

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mahón ha decidido llamar a declarar el 5 de mayo como investigado al notario Alberto Vela Rubio-Navarro, amigo del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, imputado por el espionaje a Luis Bárcenas en el denominado “caso Kitchen” que se investiga en la Audiencia Nacional.

Este juez de Menorca (Islas Baleares) ha acordado citar a este notario después de que el magistrado Manuel García Castellón detectara “indicios suficientes” para “iniciar un procedimiento penal contra Vela Rubio-Navarro por alertar presuntamente a Martínez de que la Policía había reclamado unas actas notariales en las que se reflejaban supuestos mensajes sobre el “caso Kitchen” del ex ministro Jorge Fernández Díaz.

El ex titular de Interior siempre ha negado haberlos enviado, al mismo tiempo que ha rechazado haber tenido conocimiento de que miembros de la Policía habían espiado e incluso robado documentación a Bárcenas, que en 2013 había amenazado con implicar a sus ex compañeros del PP en el “caso Gürtel” y en la pieza separada de la “Caja B del PP”, que se está juzgando en estos momentos.

El 11 de marzo de 2019 el ex secretario de Estado intercambió mensajes con el notario sobre el requerimiento del juzgado de unas actas, pese a que la Policía le advirtió de forma expresa del “carácter secreto de las actuaciones”. Además, un oficio policial resalta que tanto Vela Rubio-Navarro como Martínez borraron los SMS bajo sospecha. El ex número dos de Interior justificó el borrado de los SMS porque porque entre ellos había alguno “subido de tono”, y no quería que los vieran sus hijos.