Unidas Podemos ha publicado un nuevo vídeo de campaña, justo a escasas horas de que tenga lugar el primer debate electoral entre los candidatos a la Puerta del Sol, en el que recurren, entre otros momentos de la historia española, al 11-M para cargar contra el gobierno regional que dirige Isabel Díaz Ayuso.

En el vídeo, los morados resumen, a su manera, los 26 años de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. Unas imágenes de seis minutos en las que incluyen el recordatorio del fatídico 11-M con imágenes de los atentados en Atocha y las declaraciones del entonces ministro de Interior, Ángel Acebes, atribuyendo a la banda terrorista ETA la autoría del magnicidio yihadista.

Además, rescatan imágenes de José María Aznar y George W. Bush en rueda de prensa justificando la invasión de Irak. También recuperan la victoria de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid en 1995 la felicitación del presidente saliente socialista, Joaquín Leguina; y fragmentos de las huelgas de los años 90 y de las “ruinosas radiales madrileñas”. Unidas Podemos también rememora lo que ocurrió un año antes, en 2003, en la Asamblea de Madrid, cuando los exdiputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz impidieron que gobernara el candidato socialista, Rafael Simancas.

En el corto, a ritmo del tema ‘Runaway’, del rapero cristiano canadiense Manafest, también arremeten contra la gestión de Esperanza Aguirre o repasan las declaraciones de Ana Botella cuando en un vídeo para conseguir la candidatura a los Juegos Olímpicos de 2020 aseguró en un “spanglish” que “There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor” [No hay nada como una relajante taza de café con leche en la Plaza Mayor].

Que no triunfen el olvido y la resignación.

El 4 de mayo, #QueHableLaMayoria. pic.twitter.com/i6wdKJ01lU — Irene Montero (@IreneMontero) April 21, 2021

En el extenso vídeo recuerdan también a la ex presidenta Esperanza Aguirre cuando aseguró que “no la iban a imputar por corrupción” y poco después fue imputada por el “caso Púnica” o a Cristina Cifuentes por la polémica del “caso Máster” en el que fue imputada y que ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido absolverla de la comisión de un delito de falsedad documental por el que la Fiscalía pedía tres años y tres meses de prisión. En el video incluyen sus famosas declaraciones asegurando que “no se iba, que se quedaba” pocos días antes de anunciar su dimisión. Unidas Podemos recuerda también la corrupción del PP destapada tras conocerse los papeles de Luis Bárcenas, el ex tesorero del PP.

Finalmente, el partido morado aprovecha a cargar contra la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que tratan de ridiculizar por su gestión de la pandemia de coronavirus, incluyendo en sus críticas los menús para menores que ideó en pleno confinamiento a base de pizzas. El blanco de las críticas se centra en la construcción del hospital Zendal con testimonios de pacientes o por haber declarado que “no sabía como cerrar Madrid”. Cierra el vídeo algunos transeúntes y trabajadores madrileños y el lema ‘Vamos Madrid, que hable la mayoría’, es eslogan de este partido.