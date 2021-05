César acusa al abogado de Heidi: “Su compañero vino a prisión y me amenazó de muerte”

César Román llevaba ya más de tres horas declarando cuando el abogado que representa a la familia de Heidi, Ramón Fernández de Mera, le ha preguntado acerca de los supuestos 12 kilos de cocaína desaparecidos que le reclamaba la banda que le amenazó de muerte y que propició su huida a Zaragoza. “Si esos kilos no han aparecido, ¿nadie en prisión se los ha reclamado?” El acusado ha reaccionado muy mal a la pregunta y le ha espetado en sala: “Usted sabe muy bien por qué me está preguntando esto: porque el compañero de su despacho, el que está a su derecha, vino a prisión a ver a Ángel Suárez (el butronero “Casper”, ya fallecido) y me amenazó de muerte: me dijo que si revelaba el nombre del comisario de la banda me mataban”.

Ante la gravedad de la acusación, el abogado de la Heidi ha pedido a la presidenta del Tribunal que se deduzca testimonio.