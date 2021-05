Barones del PSOE esperan al indulto para «hablar claro»

El ejercicio de pedagogía que el Gobierno ha comenzado a desplegar y al que parece inmune la oposición sobre la concesión de los indultos a los líderes del «procés», tendrá que desplegarlo también Pedro Sánchez en el seno del Partido Socialista. En una parte de la formación se celebró el giro que el presidente en funciones dio en 2019 cuando avanzó que «los indultos no estaban encima de la mesa» y abogó por el «cumplimiento íntegro» de las penas. También, cuando en campaña aseguró que promovería una reforma del Código Penal para incluir, de nuevo, el delito por la convocatoria de un referéndum ilegal. Ahora, reconocen no compartir la línea que marca el Gobierno y reivindican su autonomía para seguir defendiendo a España «como una democracia plena».

Desde algunos territorios socialistas se mantiene la prudencia y prefieren no hablar hasta que llegue «el momento procesal oportuno», esto es, la concesión definitiva de los indultos, para no alimentar el «ruido» y «comprarle el discurso» al PP. No obstante, sí advierten de que, llegado el momento, «hablarán claro», «con libertad» y «sin pelos en la lengua» para, «con plena lealtad», defender a España. Presidentes autonómicos como Emiliano García-Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara han mostrado su incomodidad con la medida de gracia en el pasado. El presidente de Castilla-La Mancha llegó a ser muy gráfico en su momento: «Que se metan el indulto por donde les quepa».

Por su parte, desde Aragón, Javier Lambán, también ha mostrado su disconformidad con los indultos, porque los condenados «no están arrepentidos», en la línea de lo que también ha apuntado el Tribunal Supremo. «Para que se conceda un indulto a alguien es preciso que se arrepienta, estos señores no solo no se han arrepentido, sino que han dicho que cuando puedan, lo volverán a repetir», aseguró.

En Andalucía defienden que la polémica en torno a los indultos no cimbreará el proceso interno de primarias por el que atraviesa el PSOE-A en este momento, aunque «beneficiar tampoco beneficie», admiten. Argumentan que «a la decisión que sea que se tome» le faltan «por superar» una hilera de trámites que, «a todas luces, se prolongarán más allá del 13 de junio», fecha en la que está prevista la votación para elegir al candidato del partido a la Presidencia de la Junta. De hecho, deliberadamente no se resolverá nada hasta después de este importante hito interno para el PSOE, con el objetivo de no desestabilizar el proceso.

Desde las tres candidaturas, la del alcalde de Sevilla, Juan Espadas; la de la ex presidenta andaluza y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz; y la del profesor de Universidad Luis Ángel Hierro abogan por «centrarse» en la comunidad y por lograr «ofrecer un proyecto político alternativo que consiga ganar y recuperar el Gobierno» regional, resumen en concreto del entorno del regidor de la capital hispalense. Éste mostró ayer su confianza «en el criterio del Consejo de Ministros y del presidente» del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al respecto de la medida de gracia en el programa «Espejo Público» de Antena 3 Televisión.

En el círculo de Juan Espadas no son «ajenos a la realidad», pero intentarán «seguir su camino» al no creer que los alrededor de 46.575 militantes que pueblan la federación andaluza «se dejen llevar» o «contaminar» por los «cantos de sirena de la derecha española». El asunto sólo tendría mayor relevancia si Susana Díaz, «se sube a ese carro», advierten otras fuentes, que avisan de que «eso sería hacerle el juego al PP y a Vox». De momento, no lo ha hecho y ha pasado de puntillas por un tema opaco.