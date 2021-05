El juez de “Kitchen” cita a declarar a Francisco Martínez tras el paso de Villarejo por el Congreso

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado ha declarar como imputados al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al comisario jubilado José Manuel Villarejo por delitos de malversación, prevaricación y revelación de secretos en relación con la “operación Kitchen”, el supuesto espionaje parapolicial puesto en marcha por Interior en 2013 para sustraer a Luis Bárcenas documentación comprometedora para el PP.

En la resolución en la que acuerda la medida, el instructor les advierte de que si no comparecer sin causa justificada la citación “podrá convertirse en orden de detención”. Francisco Martínez ya declaró ante García Castellón como imputado por el presunto espionaje a Bárcenas en octubre del pasado año.

La citación se produce horas después de que Villarejo asegurase ayer en la comisión parlamentaria sobre la “operación Kitchen” que del operativo estaban al corriente tanto Mariano Rajoy como la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, al igual que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el en esas fechas ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el propio Francisco Martínez, estos dos últimos investigados por estos hechos en esta causa

En el careo con Fernández Díaz celebrado ante el juez en noviembre del pasado año, Martínez aseguró que fue el entonces titular de Interior quien el 13 de julio de 2013 le llamó (una llamada que el ex ministro niega) para pedirle que averiguara si la Policía había captado como confidente al chófer del ex tesorero del PP, Sergio Ríos, pero niega que tuviese conocimiento de un supuesto espionaje . “Jamás he escuchado hablar de una operación que se llamase Kitchen más allá de lo que, con una potente carga de imaginación, filtraron los medios en noviembre del año 2015”, insistió. “Niego que el ministro jamás me hablase de esa operación ni de Kitchen”, añadió.